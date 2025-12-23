廣達香深耕台灣九十餘年 「麻辣嫩鴨血罐頭」冬季再掀居家火鍋熱潮

記者/鄭欣宜報導

深耕台灣九十年的廣達香食品，長期以安心與美味陪伴國人餐桌。隨著冬季到來，火鍋再度成為許多家庭心中的暖胃首選；無論是節慶聚會、跨年歡聚，或是忙碌後的日常夜晚，一碗熱氣騰騰帶著香辣美味的湯品，總能為寒冷的夜裡瞬間暖胃也暖心。

滑嫩大塊的鴨血浸在香麻湯頭中，每一口都飽含湯汁。嚴選台灣純鴨血，開罐加熱即可享用，為寒冷日子增添一份即刻上桌的幸福感。圖/廣達香提供

廣達香推出的 「麻辣嫩鴨血罐頭」 近年持續受到市場關注，在社群討論度及家庭主婦圈中熱度不減，更被不少消費者視為冬天家中必備的常備美味。它以便利形式滿足現代人想在家輕鬆享受麻辣鍋的需求，將餐廳級的風味濃縮於一罐之中，為居家料理帶來更靈活的選擇。

湯頭正宗，香麻過癮不燥口

廣達香「麻辣嫩鴨血」的靈魂在於其精心熬製的湯底。嚴選十餘種中藥材，結合純豬肉高湯長時間燉煮，融合出香、麻、醇厚的豐富層次。湯頭風味近似於外頭麻辣鍋店鍋底，香氣濃郁撲鼻，辣度溫和順口，鹹淡與油量調配得恰到好處，完整呈現經典麻辣鍋底的魅力。

一鍋就很有靈魂的麻辣時刻。加入廣達香麻辣嫩鴨血，搭配蔬菜、泡麵與火鍋料，在家輕鬆完成一鍋香麻過癮的溫暖料理。圖/廣達香提供

鴨血滑嫩Q彈，真材實料

廣達香堅持使用100%台灣純鴨血，口感滑嫩無腥味。開罐即可看到六至七塊飽滿大塊鴨血，夾起時能感受到其飽含湯汁的彈嫩晃動，入口後質地滑順帶Q，每一口都吃得到真材實料的滿足感。

走進賣場就能帶回家的冬季必備美味。廣達香麻辣嫩鴨血罐頭方便料理，是許多家庭的人氣常備食材。圖/廣達香提供

輕鬆料理5分鐘上桌 一人小鍋到家庭大鍋都適合

方便性也是「麻辣嫩鴨血」持續受歡迎的原因。無須額外準備鍋底，只要將罐內食材倒入鍋中加熱至沸騰，就能成為美味的麻辣湯底。再放入當季蔬菜、泡麵、冬粉或各式火鍋料，約五分鐘就能完成一鍋香麻涮嘴的好味道。

不論是一個人的日常晚餐、家人圍坐共享、三五好友聚餐，甚至戶外露營的快速熱食，都能輕鬆端出熱騰騰、帶勁又滿足的麻辣鍋。

廣達香以近百年的食品的食品研發經驗，將傳統美味化為便捷的現代料理方案，讓經典品牌自然融入新一代的飲食日常。「麻辣嫩鴨血」不只是罐頭，更是在冬日裡串起家人笑聲與暖意的那份幸福。也歡迎民眾到各大超市或者點入廣達香官網：https://www.kthfoods.com/選購美味嫩鴨血。





