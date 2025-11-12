廣達「游於藝」金門盟開幕 古典藝術前進校園「宋潮好好玩」

「游於藝」開幕典禮的司儀林玥潼(前右一)，於今年「廣達游於藝獎導覽達人競賽」中學組全國決賽，榮獲全國首獎。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕廣達文教基金會推動「游於藝」金門盟，今天在「盟主校」金門中正國小活動中心開幕，宣告今年展覽以「宋潮好好玩」為主題，透過多媒體展演、互動導覽與創意策展，讓古典藝術走進現代校園生活。

廣達文教基金會說，南宋是中國文化非常重要的時期，雖長期面對金及蒙古等強敵壓力，南宋仍創造出獨特藝術風貌與文化成就。今年主題「宋潮好好玩」自11月1日起在中正展至18日，內容分為「時光倒轉八百年」、「宋潮大玩家-南宋的文藝創作」、「這樣生活才叫潮-南宋的品味生活」、「佳評如潮、屹立不搖-南宋人文千年不敗」4個子題。

縣府參議陳金增說，「游於藝」計畫的藝術教育讓孩子學會用不同的角度看世界。金門雖遠，孩子的創意和表現一點也不輸給城市。

開幕司儀是金湖國中九年級生林玥潼，今年「廣達游於藝獎導覽達人競賽」中學組全國決賽，她在創歷年新高的1641件投稿件中脫穎而出，榮獲全國首獎，並獲國立台灣博物館館長獎。此外，金門多年國小陳庭玉、中正國小郭宇紘分別於2020年、2024年都曾獲得導覽達人競賽首獎。

廣達文教基金會「游於藝」計畫2004年啟動以來，致力於鼓勵學生從藝術中學習表達與思辨，培養導覽實務能力。

「游於藝」金門盟盟主校是中正國小，負責教師研習、盟校管理及小尖兵培訓等任務，盟校有金城、金湖國中、賢庵、多年與何浦國小，共同推動藝術教育在金門深耕，展現「共學、共創、共好」的教育願景。

廣達文教基金會「游於藝」金門盟，今年配合主題「宋潮好好玩」在盟主校中正國小開幕，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允(左五)、縣府參議陳金增(右五)廣達文教基金會代表與盟校校長都出席。(記者吳正庭攝)

中正國小學生楊喬嫣、楊喆惟、許宸伃穿著古裝登場，化身宋代畫作的小小導覽員，許宸伃(中)更全程以流利的金門話進行「文房四寶」導覽。(記者吳正庭攝)

小朋友發揮創意，仿作宋代的黑釉葉紋碗。(記者吳正庭攝)

廣達文教基金會「游於藝」金門盟，今年辦理主題「宋潮好好玩」在盟主校中正國小開幕。(記者吳正庭攝)

