廣達、華碩、宏碁營收翻倍成長 我國 1 月出口破 2 兆創紀錄

我國一月出口金額突破2兆美元大關，筆電與伺服器指標大廠扮演了關鍵的火車頭角色。（攝影／鄭國強）

AI沒有泡沫，筆電與伺服器指標大廠扮演了關鍵的火車頭角色。台灣經濟在 2026 年開春即展現驚人的爆發力。財政部於9日正式公布 1 月份出口統計數據，單月出口值高達 657.65 億美元，折合新台幣後首度跨越 2 兆元大關。這項成績不僅刷新了歷年單月最高紀錄，其高達 69.9% 的年增率更是寫下近 16 年來最強勁的增速，讓出口年增率邁入連續 27 個月正成長的輝煌紀錄，成為台灣史上次長的「連紅」佳績。

在這波出口紅利中，筆電與伺服器指標大廠扮演了關鍵的火車頭角色。廣達 1 月份合併營收來到 2308.35 億元，雖受季節性因素影響較上月略減，但與去年同期相比卻大幅激增 61.9%，創下歷史次高水準。這也是廣達連續第二個月營收穩站 2000 億元大關，單月筆電出貨量高達 270 萬台，顯示其在高效能運算與 AI 伺服器領域的長期佈局，已轉化為穩定的財務產出。

同樣展現驚人成長動能的還有 PC 品牌大廠華碩，其 1 月份集團營收達 679.36 億元，年增率高達 79.97%。若單看品牌營收，年增率更飆破 83%，單月達 628.61 億元。華碩董事長施崇棠指出，集團正處於重大策略轉型期，未來將不再增加傳統手機新機種，而是將研發重心全面轉向商用 PC、AI 伺服器與實體 AI 裝置。華碩透過建立具備高度彈性的營運韌性，成功驅動了伺服器與邊緣運算的多重成長引擎，對未來的市場地位持極正面的觀點。

而宏碁在 1 月份也交出了疫後同期的最佳成績單，合併營收 210.77 億元，年增 39.8%。宏碁表示，其核心產品線如筆記型電腦與桌上型電腦，營收年增率皆落在 40% 至 50% 之間，其中商用產品營收更是大增 63.4%。宏碁多年來推動的「多重事業引擎」策略正持續發酵，非電腦及顯示器相關業務營收已占單月營收的四成以上。特別值得關注的是其孵化中的事業引擎，如宏碁智通 1 月營收年增高達 83%，顯示宏碁已成功從純硬體製造轉型為具備多元獲利能力的企業。



財政部統計處處長蔡美娜分析，1 月份出口呈現「淡季不淡」的強勁走勢，背後支撐的三大主因包括今年春節落點與去年不同，導致 1 月份的工作天數比去年多出 4 天，以及全球對於高效能運算、雲端商機與 AI 技術的高度渴求。面對市場偶爾出現的 AI 泡沫化傳言，蔡美娜則以領頭羊台積電的法說內容為證，強調 AI 商機並非空談，而是實際反映在指標大廠的接單數字中，也因此對今年第一季乃至全年的出口前景抱持高度樂觀的看法。

