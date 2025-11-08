廣達10月營收創同期高 市場觀望下週法說會
[NOWnews今日新聞] 廣達昨（7）日公告10月營收為新台幣1731.96億元，月減5.9%、年增27.5%；累計今年前10月營收1.66兆元，年增46.8%，包括10月及累計前10月營收皆創歷史同期新高紀錄。
以業務別來觀察，筆電出貨，廣達10月筆電出貨350萬台，月減23.91%，年增9.38%。廣達管理層說明，由於9月為第三季季底，墊高基期，加上第三季為傳統旺季，使得10月筆電出貨下滑。
伺服器方面，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令先前指出，輝達GB300出貨量從9月開始逐月上升，預期11、12月將持續成長，整體第四季出貨量將超越GB200。不過最新展望與市況，廣達將於下周二(11日)將召開法說會說明。
另外，廣達今年以來持續擴產以滿足客戶需求，楊麒令透露，因應客戶需求，會持續擴大美國、泰國的產能。美國今年以來不斷加碼投資，目前主要的AI伺服器產線，包括L10、L11皆集中在美國，另外有一些小機種的L6也有在美國生產。同時，泰國產線也持續擴充，預計明年中之前可突破百條生產線，泰國還有很大的地、有空間可以考慮。至於台灣，考量土地取得等因素，暫且沒有擴產計劃。
楊麒令強調，整體AI需求還是在往前進，如今全球CSP業者無論大小，還有主權AI，都紛紛以AI工廠的方式重塑整個資料中心，產業有結構性轉變。未來廣達不只是硬體製造商，也會是個智慧生產體系的協作者，在運算、網路、高頻率、傳輸、能源、冷卻等整合上有深度投入。
