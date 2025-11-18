廣達AI伺服器機櫃級旗艦QCT AI POD亮相SC25

圖左為雲達總經理楊麒令、右為廣達副董事長梁次震。

全球最大超級電腦展Supercomputing開展，廣達旗下伺服器品牌雲達宣布，將在SC25展覽發表基於輝達平台而開發的旗艦級AI伺服器機櫃級解決方案AI Platform on Demand（QCT AI POD），另外，隨著超微的AI伺服器平台也越來越有能見度，雲達也展出搭載超微MI325／MI350的AI伺服器。

雲達在SC25展示其旗艦解決方案QCT AI POD，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式AI，雲達表示，QCT AI POD採用輝達平台，為一套機櫃級、全整合系統，將運算、網路與儲存無縫整合為一套隨插即用型AI解決方案，為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助組織降低AI叢集整合的複雜度，加快上市時程，並提供完整的軟體堆疊，包括叢集監控與管理工具，以及預整合的軟體函式庫、工具包與工作區，讓開發者與IT團隊能以穩定且最佳化的基礎設施作為基礎，專注於AI應用開發。

雲達也推出採用輝達工作站等級GPU RTX Pro 6000、基於PCIe平台的伺服器，以因應AI推論、視覺運算與多種企業工作負載，而許多AI模型訓練客戶不想被輝達從CPU、GPU到網通交換機全部綁死，而偏向於採用輝達HGX架構產品，廣達也從善如流推出HGX架構B300伺服器，一樣可實現大型模型訓練與推論等AI-HPC等最高需求工作負載，而在輝達平台的機櫃層級，雲達則展出GB300 NVL72，將72顆GPU透過超高速 NVLink整合，提供訓練全球最大語言模型所需的運算與互連效能。

而在超微的AI伺服器方面，雲達展示一款採用超微EPYC9500系列處理器與超微MI325 GPU的產品，這款產品可以兼容超微今年中推出MI350，也能改用輝達的H200。



