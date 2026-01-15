廣達AI飆三位數1》從關稅談到散熱 林百里定調：未來3年AI大爆發

代工大廠廣達15日舉辦尾牙，董事長林百里從關稅大戰談到AI（人工智慧）伺服器散熱革命，他直言這些挑戰只是前哨戰，真正的關鍵在未來3年：AI會全面大爆發，廣達已站在最有利的位置。

廣達去年營運大豐收，繼12月營收首度站上2千億元，全年營收也首次衝破2兆元大關，但對林百里而言，真正的AI仗，現在才要開打。

挺過大風大浪3硬戰 奠定廣達高成長

回顧2025年，林百里形容是「大風大浪的一年」，而且一浪接著一浪。第一個大浪是關稅戰，美國關稅政策反覆，供應鏈被迫快速調整，生產基地一下子在美國、一下子在墨西哥、又要評估泰國布局，整個集團被拉著全球奔波。

廣達高層人士說：「很忙，但也必須撐住。」林百里表示，廣達能平安度過，關鍵在供應鏈韌性夠強，能在多地快速應變，滿足客戶不同的製造與交付需求。

第2個大浪來自AI應用。林百里坦言，過去一年AI模型大量湧現，沒人敢說哪一個AI模型好，可以確定企業不是面對單一技術的選擇，而是如何把AI用在對的地方並解決問題。

那這波AI大浪是泡沫化的開端？在他看來，這是AI產業進入「試煉期」的必經過程。AI模型競逐的勝出關鍵，取決於算力、系統整合、應用落地的能力。

第3個是最艱鉅的大浪，也就是AI伺服器的結構性轉型。林百里直言，AI伺服器已不再只是伺服器，而是「AI超級電腦」，功耗全面拉高，散熱必須從傳統氣冷走向水冷、液冷設計。

「工程師真的忙得不得了。」林百里說，從研發、供應鏈到製造，每一個環節都困難重重，對整個組織能力的全面考驗。廣達仍逐一完成客戶要求，成功交付產品，才換來營運成果的全面反映。

廣達去年營運大豐收，林百里誓言搶攻AI爆發期大商機。（江星翰攝）

林百里一句話 押注廣達AI爆發期

廣達走過3場硬戰，林百里清楚指出集團的下一哩路。

「2025年是把超級電腦做起來的一年，2026年是『好好用』的一年，接下來要迎接AI模型與算力結合，帶動應用全面爆發的時刻。」未來1至3年，AI不只是高成長期，是真正地「爆發期」。

「我們站的位置很有優勢。」林百里的信心，來自廣達具備超前的研發能力、橫跨多地的製造韌性，以及長期與客戶磨合的系統整合經驗，正好踩在AI爆發的核心節點。

這場尾牙，看似是慶功宴，實際上卻更像是一場戰後盤點。林百里沒有避談困難，也沒有過度樂觀，反而在關稅、AI模型與散熱3道關卡之後，替廣達清楚畫出下一個主戰場。