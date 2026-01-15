廣達AI飆三位數2》打臉AI泡沫論！楊麒令：訂單能見度旺到2027

AI（人工智慧）泡沫疑雲滿天飛，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令直言，AI不是短線題材，客戶需求「整體往上走」，訂單能見度已排到2027年。從資料中心持續擴建、AI新一代平台接棒，算力需求不斷上修，讓AI沒退燒、反而加速放大。

面對市場反覆拋出的AI泡沫疑慮，楊麒令沒有模糊帶過，直接拿廣達訂單當證據。他指出，從廣達目前掌握的狀況來看，不論是既有CSP（雲端服務供應商）或新型態資料中心客戶，需求都沒有降溫跡象，反而持續堆疊。

秀廣達訂單 預告AI業務「3位數」成長

「如果AI真的泡沫，不會看到訂單能見度一路拉到2027年。」楊麒令一句話點破關鍵。他強調，這樣的能見度不是單一專案，也不是短期激情，而是來自多個客戶、跨年度的整體規劃。

楊麒令進一步指出，從訂單結構與客戶投資節奏來看，廣達AI相關業務維持3位數成長的可能性仍很高，而且這樣的成長並非單一世代產品的短期拉貨。

他解釋，客戶對算力的需求正在持續上修，從AI伺服器、資料中心建置，到新一代平台導入時程，這些都是中長期規劃，訂單排程已自然延伸到2027年，換言之，AI需求不像煙火放完就沒了，而是一條拉得很長的需求曲線。

支撐楊麒令判斷的另一個重要觀察，是資料中心建置仍在持續推進。他指出，北美市場的資料中心擴建沒有停下，甚至浮現電力供給吃緊的討論，顯示AI基礎建設已從科技業內部投資，進一步牽動能源與基礎設施層級。

「這已經不是一家公司、也不是一個產品的問題，而是整個產業鏈都在動。」楊麒令形容，當AI開始影響電力、土地與長期建設，代表它早已不是短線題材。

新平台接力 讓AI變結構性成長

談到後續成長動能，楊麒令提醒，市場可以持續觀察新一代AI平台的推進節奏。隨著產品往前走，從訓練到推論、從單機到叢集系統，AI伺服器需求結構正在擴大，不是被單一架構或單一世代限制。

在這樣的演進路徑下，他直言，AI不存在「熱一波就退場」的條件，反而更像是一場長期、持續推進的基礎建設工程。

早在先前法說會，廣達財務長楊俊烈也提出相同看法。他指出，4大CSP客戶的新訂單入袋順暢，加上算力農場在內的新型態資料中心客戶，2026年AI伺服器訂單已大致底定，訂單能見度同樣看到2027年。

對楊麒令而言，AI是否泡沫，其實不需要太多形容詞，答案已清楚寫在廣達手中的訂單裡。當AI需求持續上修、資料中心仍在擴建，新平台不斷推陳出新，AI對廣達而言，不是短線行情，是結構性成長的核心引擎。