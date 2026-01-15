廣達AI飆三位數3》梁次震曝AI新陳代謝快 速度決勝負

AI（人工智慧）浪潮全面加速，真正拉開差距不在規模，而是跑得夠不夠快。廣達副董事長梁次震笑喻，AI新陳代謝快得驚人，產品幾乎每隔半年更新一次，他提醒廣達人：「競爭從不等人，速度才是決勝關鍵。」

對比過去科技業，AI的節奏明顯不同。梁次震指出，無論是晶片平台、系統架構或解決方案，AI更新速度都大幅縮短，「幾乎每半年就要面對一個全新的產品世代。」

在這樣的環境下，企業若無法快速跟上，可能錯過機會，或直接被市場逃掉，因為慢一步可能再也追不上。

廣達效法台積電、輝達往前衝

談到成功案例，梁次震點名台積電與輝達（NVIDIA）。他指出，這2家公司之所以能長期站在產業最前線，關鍵並非單一技術突破，而是每一代產品都能做得比別人更快、也更好。

廣告 廣告

「他們不是偶爾跑贏，而是代代都跑在前面。」梁次震說，正是這種速度與執行力，才能突破限制、持續拉開與競爭對手的差距。

回到廣達自身，梁次震回顧，多年前董事長林百里已要求團隊，除了既有本業外，必須提前投入伺服器與AI布局。當時外界未必完全看懂，但隨著AI需求快速放大，這些投資逐步轉化為競爭優勢。

過去幾年，廣達在全球多地設廠、強化製造與供應鏈彈性，正是為了因應這種高變動、高速度的產業特性。他形容，這些準備在過去一年開始「開花結果」。

不比誰喊得大聲 而是誰撐得住節奏

梁次震強調，AI競爭不是比誰喊得最大聲，而是誰能在快速更迭的節奏中，持續交付產品、滿足客戶需求。從研發、供應鏈到製造，每一個環節都必須同步加速，否則會被整個產業節奏甩在後頭。

在他的眼裡，AI競賽就像一場長跑，由於配速非常快，若企業沒有心理準備，很容易在半途被淘汰。

在AI新陳代謝極快的產業環境下，真正的護城河，不是單一產品，也不是短期爆量，必須在在每一次世代交替中，都比別人更快、更穩地站上起跑線。對梁次震而言，AI的勝負非常清楚：廣達跑得快，才留得下來。