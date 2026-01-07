廣邀印太地區記者訪台交流 國際共和研究所：防範中共單一思想滲透

外交部今天(7日)舉辦第六屆「NGO領袖論壇」，回顧政府與NGO公私協力拓展台灣對外關係的實踐成果，並共同思考下一階段深化合作的方向。美國非政府組織國際共和研究所(International Republican Institute, IRI)在台主管歐睿思(Christopher Olsen)今天分享組織在台促進民主深化與國際交流的成果，並透露未來將邀請更多印太地區的新聞工作者來台交流，促進世界對台灣的理解。

國際共和研究所(International Republican Institute, IRI)台灣辦事處在台計畫主任歐睿思(Christopher Olsen)表示，國際共和研究所是美國一家非營利、無黨派的非政府組織，成立於1983年，致力於促進全球民主與自由，目前推動範圍已超過100國。

歐睿思指出，沒有哪個民主國家是完美的，台灣也不例外，為了促進台灣民主深化，並讓世界更認識台灣的民主成就以及強大的公民社會，國際共和研究所於2021年來到台灣成立辦事處，並將台灣視為推廣民主價值和自由的重要夥伴。

歐睿思表示，這幾年來，國際共和研究所曾邀請多位來自中東歐及北歐的學者、研究員及公務人員訪台長達1年，這些歐洲專家因長期訪台深刻理解台灣對歐洲的重要性，許多人返國後仍持續關注台灣問題。此外，為了消解台灣政治極化的問題，國際共和研究所也協助搭建東南亞與台灣之間青年政治領袖的聯繫橋梁，並邀請8位不同政治光譜的台灣青年一同前往印尼雅加達，見證2024年印尼總統大選，並拜訪印尼與馬來西亞青年政治家，展開跨國、跨黨派的深刻對話。此後，更在台灣舉辦「兩極化與和解：民主韌性青年論壇」，超過50名青年齊聚一堂，一起學習如何理性溝通、尊重包容不同意見。

歐睿思並提到，國際共和研究所在今年9月特別邀請多國記者訪問台灣，包括所羅門群島、巴布亞紐幾內亞等太平洋島國以及東南亞、南亞都在邀請範圍內，因為中共跟這些國家的記者大量接觸，國際共和研究所希望這些記者更認識台灣，形塑更多元的國際視角。他說：『(英語原音)我們相信，讓那些願意了解這些議題並來到台灣的記者親自見證台灣的故事、從台灣視角看事情，是很重要的事，這不僅關乎台灣與中國的關係，更關乎對台灣公民社會、在座的非政府組織代表的理解，透過跟在地記者、官員等人士的會面，這群人才能真正深入了解台灣，而不受中國政府發布的任何資訊所影響。』

歐睿思表示，這些記者訪台時已和在地的新聞從業人員包含台灣記者協會交流、建立連結，國際共和研究所期盼他們返國後，如果未來想撰寫兩岸議題相關報導，能善用這些連結，更公允地報導，甚至推廣台灣視角與歷史，他也不排除在未來幾個月內再次邀請更多國際新聞從業人員訪台，希望參與人數再創新高。