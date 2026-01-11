延三夜市瓦斯外洩！ 封街200公尺「不排除地震導致」

台北市 / 綜合報導

台北市大同區延三夜市，在昨(10)日傳出瓦斯外洩意外！警方以及消防人員獲報前往現場警戒封路，並灑水降低瓦斯濃度，瓦斯公司也在晚間8點半左右關閉幹管，持續降壓。初步判斷，不排除可能是因為前日地震造成，不過詳細原因有待釐清， 截至晚間10點，已經找到漏氣點，修復完成並回填路面，瓦斯公司也承諾將複查並汰換管線。

現場拉起封鎖線，消防設備更不斷地灑水，要降低現場瓦斯濃度，一旁瓦斯公司人員，使用機具開挖地面進行檢修，這裡是台北市大同區延三夜市，昨(10)日下午2點多，民眾反映聞到瓦斯氣味，經過消防人員，以及瓦斯公司到場檢測，原來是地下瓦斯管線破裂。

附近店家VS.記者說：「戰戰兢兢啦，前面(客人)很多啦，7點半後就沒人了，大概看到這個就不敢過來了，(不敢過來，看到封鎖線這樣子)，對啊對啊，剛好就在這中間，沒辦法。」台北市大同區隆和里里長沈春華說：「我們沿路大概有10幾家攤商，願意配合這次的搶修，然後都休息，停業一天這樣子。」

擔心烹飪火花引發危險，延三夜市營業路段，將近200公尺已經先封路，周末夜晚原本應該擠滿人潮，現在為了檢修只好配合休息，大台北區瓦斯股份有限公司協理陳信良說：「在我們的幹管兩側，大概在8點30分左右，就已經關閉，幹管關閉了以後，因為它目前，裡面還是一個壓力，我們還要把它降成低壓。」

瓦斯公司不排除，有可能是因為前日地震，地下瓦斯幹管破裂，造成瓦斯外洩，不過詳細原因，還得等找到漏氣點才知道，也承諾會儘快調查並完成搶修。

