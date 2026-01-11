延三夜市「瓦斯外洩」封路搶修 部分攤商被迫休息

台北延三夜市昨（10日）發生瓦斯外洩事件，瓦斯公司接獲通報後到場檢查，緊急封路搶修。（圖／東森新聞）





台北延三夜市昨（10日）發生瓦斯外洩事件，瓦斯公司接獲通報後到場檢查，緊急封路搶修，也導致部分攤商無法營業，被迫休息一天。

台北市延三夜市10日晚間驚傳瓦斯外洩，原本熱鬧的夜市一夕之間變得空蕩蕩，不見人潮也沒有攤商營業，現場只剩瓦斯公司人員持續開挖作業，消防人員在一旁間歇性灑水，避免瓦斯濃度過高引發意外。道路封閉後，周邊攤商與店家生意都受到影響。

受影響攤商表示，營業損失相當嚴重，至少少了5成以上，因為道路封閉，客人無法進入，加上工程期間不能使用明火，冬天又以販售熱食為主，無法開火幾乎等於無法營業，人潮也因此完全消失。

事實上，當天中午就有居民聞到瓦斯味，瓦斯公司隨即到場檢查，發現是路面下的瓦斯管線疑似受到先前地震影響而破裂，導致瓦斯外洩。相關單位隨即封閉延平北路三段昌吉街口至伊寧街口，約200公尺路段，並緊急開挖搶修。

隆和里長沈春華表示，已通報警戒範圍內的店家，請業者先關閉用火設備，若情況允許也建議提早停止營業，以降低人潮聚集風險。

瓦斯公司強調，瓦斯供給並未受到影響，但為了配合搶修作業，短期內對攤商生意造成衝擊，仍感到相當無奈。

