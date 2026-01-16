延任條款遭刪 公視籲請行政院加速董監事換屆改組

公共電視。翻攝Google Map



立法院今（1/16）日三讀通過修正《公共電視法》，刪除公視董事「延任條款」，對此，公共電視董事會稍早發表聲明指出，早在去年11月即曾公開呼籲行政院加速董監事換屆改組作業，相關立場至今未曾改變，盼相關程序能儘速完成，以維持公共媒體正常運作。

公視董事會表示，第7屆董監事皆經朝野政黨推薦的審查委員會，以四分之三以上多數通過聘任，在任期間依法履行職責，推動公廣集團發展；即使依現行法規延任半年多的期間，也始終克盡職責、不敢有所懈怠。董事會強調，所有董監事均期盼能盡快完成交接，但在新任人選尚未完成改聘前，董事會若出現斷層、停止運作，恐將對公廣集團造成重大衝擊。

聲明指出，依據《公共電視法》及相關內部規章，一旦董事會無法正常運作，將嚴重影響公廣集團日常營運，不僅重要工作計畫無法推動，包含節目製播及公共服務活動也將受阻；不動產與發射設備的出租、出借作業亦須暫停。此外，凡一定金額以上的採購案需由董事長核准，年終及績效獎金的核發、各項政策性函文與報告的核定，以及對外背書、保證等文件的登錄與消滅，甚至金融機構往來與重要表單核定等作業，都可能因此停擺。

公視董事會說明，基於國民的付託與公共媒體的責任，一方面希望行政院與相關單位儘速完成董事會換屆改組，讓新任董監事順利上任；另一方面，在換屆完成前，仍須依法律規定承擔責任，確保公廣集團各項業務持續、穩定運作。董事會也呼籲朝野各界以公共媒體發展與民主制度健全為念，盡速完成相關程序，避免影響公共電視體系的正常運行。

