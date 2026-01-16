延任機制刪除 公視董事會示警營運風險

針對立法院三讀修正《公共電視法》，刪除公視董事任期屆滿可延任的條款，公視16日召開董監事會，會後發表聲明，指有關公視基金會第7屆董監事延任事宜，公視董事會已於去年11月發表公開聲明，籲請行政院加速董監事換屆改組作業，「此項立場迄今未變，盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成相關作業。」

董事會強調，儘管所有董監事皆期盼能儘速交棒，但若董事會出現斷層、停止運作，依據《公視法》及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團日常營運。不僅重要工作計畫，如節目製播與公共服務活動，將無法推動；不動產、發射設備的出租與出借作業也將停擺。

此外，包括須由董事長核准一定金額以上的採購案、年終與績效獎金核發、各項政策性函文與報告核定，以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄與消滅，乃至金融機構往來與重要表單核定等，同樣無法執行。

公視董事會表示，基於國民付託，一方面期盼董事會換屆改組作業儘速完成，另一方面亦須承擔《公視法》所交付的責任，確保公廣集團各項業務得以持續、穩定運作。(編輯：陳士廉)