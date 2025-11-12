延伸感落羽松樹海步道免費拍！10大取景範本3大景點順遊

文／景點+ Carol整理報導

唯美延伸感落羽松樹海這裡拍！「九芎村落羽松祕境」擁有整齊排列的落羽松林，不僅形成具延伸感的樹海步道，這裡還是一處免費的落羽松景點，快將取景範本及順遊景點筆記起來，把握賞期造訪！

「九芎村落羽松祕境」擁有延伸感落羽松美景，吸引網友前往拍照打卡。（圖／summer6639）

「九芎村落羽松祕境」地點位於雲林縣林內鄉，這裡因為能免費進入欣賞落羽松美景，且擁有整齊排列、適合取景的樹海，被網友稱作「CP值最高的落羽松」。

（圖／summer6639，以下同）

於2025年11月9日拍攝的「九芎村落羽松祕境」美景。（圖／aday0530）

網友於11月9日造訪當天，裡面幾排落羽松搭配枯枝落葉與轉紅的外觀，營造出唯美初冬氛圍，取景時可善用現場交錯穿梭的光影，捕捉宛如電視劇般的絕美場景。

（圖／aday0530）

（圖／summer6639）

（圖／aday0530）

（圖／summer6639）

除了能以平視角度拍攝延伸感畫面，還可仰拍將紅棕色落羽松、藍天一同入鏡，另外，附近可開車順遊「林內鄉落羽松林」、「寧濟御庭園林山水文化園區」、「雅聞峇里海岸觀光工廠」等3大景點，推薦規劃一日遊行程。

（圖／summer6639）

（圖／aday0530）

（圖／summer6639）

近期除了是賞落羽松的季節，也是各大聖誕裝置造景登場的時刻，推薦景粉參考下方延伸閱讀，出發捕捉節日氛圍美照！

【Info】

九芎村落羽松祕境

地點：雲林縣林內鄉，google導航「九芎村落羽松祕境」

