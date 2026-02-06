一延再延！網好奇「基隆-石垣島渡輪涼了？」 延期原因曝光

基隆－石垣島的渡輪從最初的去年9月一路沿後至今，讓網友好奇是否真能順利開航。（翻攝自yaimaline.com/）

由日本航運公司規劃的基隆到石垣島渡輪航線，原本預計去年9月就要開航，但如今卻一延再延，有網友好奇發問「石垣島渡輪是不是涼了？」而根據官網分享的消息，其實上個月就有說明一再延期的背後原因。

台灣距離沖繩縣的石垣島僅200多公里，去年中就有消息傳出，日本航運公司「商船やいま」將規劃從基隆到石垣島的渡輪「八重山丸」（やいま丸），票價最低約2,000元台幣，單程約7小時，讓不少遊客相當期待。

據悉，商船やいま與台灣船代業者華岡集團合作經營此航線，最初消息稱去年9月要開航，但遲遲沒有開賣的消息，開航日期一再延後，至今拖了約5個月，先前傳出在農曆年前會開航，但眼看年假即將開始，就有網友在PTT發文表示：「石垣島渡輪是不是涼了？」表示現在距離春節都剩一個禮拜了，連一點消息或新聞稿都沒有，如果要開始賣票的話，現在就要開放預購了，「該不會要一路拖到5月來完美回避東北季風吧？」

貼文引發眾人議論，有些人認為只是放消息測風向，但一片不看好，恐怕要取消，也有人猜到最後只剩暑假開航2個月，認為這條航線的國際旅客不夠多，可能很難撐起來。

渡輪票價曝光 船代業者說明延期原因

根據華岡集團1月分享的新聞稿內容指出，「基隆－石垣島」客貨航線以在去年12月通過航港局審核，並公布7種艙等的房型與定價，希望可以在農曆年前開航並提前2週售票；而這個時間如今已經超過了。

華岡集團規畫，「八重山丸」渡輪每週二、四、日從基隆港出發，每週一、三、五從石垣島出發；船上有通鋪、標準房、家庭房、豪華套房，每人價格從2,800元至1萬500元不等，初期會提供最低每人單程2,000元（未稅）的優惠價。

至於不斷延期的背後原因，華岡集團總經理洪郁航當時解釋，主要是「客艙內工程還沒完成」，但進度已超過9成，文件流程也在進行中，等工程完成後還會到基隆外海進行檢測驗收，試航後會再擇期舉行首航典禮。如今消息已釋出將近1個月，試航後的最新情況有待業者進一步說明。

