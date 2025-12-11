延吉好室社宅遭強占！承包商鎖門搶鑰匙 住都中心解約怒告

延吉好室社會住宅。取自國家住宅及都市更新中心



國家住宅及都市更新中心今（12/11）日發出嚴正聲明，指「延吉好室」社會住宅統包廠商宏昇營造股份有限公司在工程於10月14日完成驗收後，卻拒絕依約點交，董事長郭倍宏更於本月10日上午率人到場，強勢驅離物管與保全人員，還用機車防盜鎖封住大門、電梯控制系統與鐵捲門，擅自取走公共區域鑰匙與點交文件等，涉嫌強占整棟社宅空間。住都中心強調，宏昇營造已構成重大違約與涉及多項刑責，自114年12月11日起終止契約，將對相關人員提起民、刑事訴訟。

住都中心指出，延吉好室社宅在今年10月完成驗收後，宏昇營造本應立即依約點交，但該公司以「工程爭議」為由多度拖延。住都中心多次召開會議仍無法取得進展，卻在昨日發生嚴重事態。

住都中心指出，宏昇董事長郭倍宏昨日上午率人到場後，做出強制驅離現場保全與物管人員；以機車大鎖鎖住建物大門、電梯控制系統、鐵捲門；擅取公共區域鑰匙及相關文件，意圖全面掌控建物等多項違法行為，已涉犯刑法加重竊佔罪（321條）、竊佔罪（320條第2項）、強制罪（304條），不僅侵害公有資產，更嚴重危及未來預計入住社宅民眾的權益與安全。

面對宏昇營造的重大違規，住都中心依契約規定立即啟動終止程序，即日起終止契約，且因違約情節重大，住都中心同時扣發工程款與履約保證金；此外，住都中心今日已進入現場全面接管，確保公共設施與管理權責回歸政府。

同時，住都中心法律團隊正蒐證後續將對涉案公司與人員提告，追究民事損害賠償與刑事責任，也已將宏昇營造的重大違法事實已通報行政院公共工程委員會，提醒政府機關、金融機構及協力廠商高度注意其履約風險。

住都中心強調，此次解約與法律程序不會影響延吉好室社宅的後續作業，承租戶 原訂入住時程維持不變。中心承諾將全力確保建物安全與管理完整，並呼籲準備入住的住戶不必擔憂。

