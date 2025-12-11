「延吉好室」社宅遭包商竊佔 國家住都中心震怒：全面接管

國家住都中心今（11）日發布嚴正聲明，指出「延吉好室」遭宏昇營造非法竊佔，為維護住戶權益，將終止契約並依法提告追究刑責。

國家住都中心今天發出嚴正聲明，針對「延吉好室社會住宅」統包廠商宏昇營造股份有限公司（下稱宏昇公司）公然違法，強行竊佔已驗收建物一事，住都中心已認定其行為嚴重違反契約，依約於今天通知宏昇公司終止契約，並對相關人員提起刑事及民事訴訟。

國家住都中心指出，首先，「強烈譴責宏昇公司違法竊佔，嚴重危害國家資產與住戶權益」，「延吉好室」社會住宅已於今年10月14日驗收合格，依約宏昇公司應立即點交。然而，宏昇公司卻以「其他工程爭議」為由，拒絕辦理本案點交，住都中心持續溝通無果，孰料宏昇公司董事長郭倍宏竟於昨天上午率眾前往社宅現場，採取以下惡劣行徑：以暴力脅迫手段強制驅趕現場保全及物管人員、使用機車大鎖鎖住住都中心所有的社宅建物大門，控制電梯系統及鐵捲門、擅自取走公共區域鑰匙及已點交文件，意圖全面控制建物。

國家住都中心提到，宏昇公司前述行為已涉犯《刑法》第321條、第320條第2項之加重竊佔罪及第304條強制罪，「這種惡意佔用行為，不僅是對國家資產的侵犯，更嚴重威脅到即將入住社宅民眾未來的居住安全與權益」。

再來，「依約啟動終止程序，今日全面接管、保障住戶權益」，國家住都中心說明，1.即日終止契約，宏昇公司行為已構成情節重大違約，住都中心依契約規定，自今天通知宏昇公司終止契約，並依第五款規定扣發相關工程款與履約保證金；2.今日全面接管：住都中心於今天全面接管本案建物，確保建物設施完整與管理權責到位。

3.追究刑責、絕不妥協：宏昇公司董事長等人員的行為已觸法，住都中心將依法蒐證並提告追究相關民刑事責任；4.通報工程會示警：國家住都中心將主動將宏昇公司本次非法竊佔的重大違法事實，通報予行政院公共工程委員會，籲請所有與宏昇公司有合作關係之政府機關、金融機構、協力廠商等利害關係人，務必注意其公司信譽及履約風險。

第三、社宅承租戶權益不容犧牲，請民眾放心，國家住都中心強調，本次終止契約及後續法律追訴，是為了立即排除違法狀態，確保社宅能夠在安全、合法的狀態下順利交付給承租戶。國家住都中心保證，絕不會影響原訂入住民眾的期程與權益，「我們將全力確保承租戶權益，請所有預計入住民眾無需擔心」。

