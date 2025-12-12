「延吉好室」社宅驚爆占用 建商董座郭倍宏疑帶人鎖門、掌控建物

國家住都中心所有「延吉好室」社宅驚爆違法占用情事。媒體爆料，負責營造的宏昇公司董事長郭倍宏在12月10日上午帶人前往社宅現場，驅離保全與物管人員，並以機車防盜鎖封住大門、鐵捲門與電梯控制系統，還擅自取走公共區域鑰匙及相關文件，試圖全面掌控建物；直到當天下午，才由住都中心人馬開門接管。

宏昇公司董事長郭倍宏。（翻攝自郭倍宏臉書）

國家住都中心昨晚表示，「延吉好室」社宅遭統包廠商宏昇營造公司公然違法強行竊占，認定其行為嚴重違反契約，依約通知宏昇公司終止契約，也會提起刑事及民事訴訟，絕不寬貸。

據「壹電視」報導，住都中心表示，「延吉好室」在今年10月14日已經完成驗收，依照雙方合約，宏昇營造應即時進行點交程序。然而廠商以「工程爭議」為理由一再拖延，歷經多次溝通依然無法取得進展。

據了解，住都中心已依契約規定啟動終止程序，於今日正式解除與廠商的契約關係，同時依規範扣發工程款與履約保證金。

報導指出，前民視電視台董事長、現為宏昇公司董事長郭倍宏在12月10日上午帶人前往社宅現場，驅離保全與物管人員，並以機車防盜鎖封住大門、鐵捲門與電梯控制系統，還擅自取走公共區域鑰匙及相關文件，試圖全面掌控建物。

國家住都中心。（國家住都中心臉書提供）

直到當天下午，住都中心副執行長董世寧才率人帶隊到場，兵分四路開門接管，並驅離保全人員，進行現場錄影，確保所有設施與管理權責都回到政府掌控之下。據指出，「延吉好室」160戶住戶原訂12月17日應點交的日期被迫延期一週。

住都中心強調，入住時間不變，全力確保住戶權益，讓社宅能在合法、安全的狀態下順利交付，呼籲準備入住的家庭不必擔憂。

報導還指出，郭倍宏以開會為由，尚未作出回應。同時指現年70歲的郭倍宏爭議不斷，今年10月宏昇捷運才因為得標機場捷運A14站機場工程，在最終階段工地發生嚴重漏水事件，這次再發生「延吉好室」社宅情事，引發社會高度關注。

據了解，宏昇公司的違約情節，初步認為已涉犯加重竊佔罪、竊佔罪及強制罪。住都中心的法律團隊已著手蒐證，將針對董事長及相關涉案人員提出民事求償與刑事告訴，並且把宏昇公司的重大違法事實通報行政院公共工程委員會，提醒政府機關、金融機構與合作廠商高度注意該公司的履約風險。

