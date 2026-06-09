延吉街燒肉戰區再開戰！11道肉品加專人代烤搶客

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「新天地」餐飲集團最新力作「焅燒肉KOO Yakiniku」，近期前進台北燒肉一級戰區延吉街，開設品牌首間門店。(陳韻萍攝)

北市燒肉一級戰區延吉街新開燒肉店＋1，台中起家的「新天地」餐飲集團最新力作「焅燒肉KOO Yakiniku」，近期前進台北延吉街開店，身為新品牌的首家餐廳，「焅燒肉」雙人套餐2580元起即享11道肉品與季節旬味，訴求將用餐體驗化作如樂章般的節奏感，每道菜色皆隨季節更迭，品牌也推出開幕限定禮遇寵客。

面對餐飲市場朝向「個性化」與「分眾化」轉向，中台灣知名婚宴集團「新天地」疫後積極由大宗宴會市場跨足精品餐飲領域，在餐飲版圖的布局上採多角化經營，從鐵板燒到精緻鍋物、港式飲茶，最新力作「焅燒肉」插旗台北燒肉一級戰場大安區延吉街，在這個燒肉指標性的激戰區，「焅燒肉」有哪些優勢？業者提到集團具備大宗食材採購優勢，食材成本壓低，價格可直接回饋給消費者；再者新品牌燒肉部分菜式有專人桌邊代烤服務，讓頂級肉品保持最佳美味，顧客可專心在餐飲的體驗上，無須分心烤肉。

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「焅燒肉」部分菜式有專人桌邊代烤服務，讓頂級肉品保持最佳美味，顧客可專心在餐飲的體驗上，無須分心烤肉。(新天地集團提供)

「焅燒肉」提供多種套餐和單點，每套可享11道菜品，價格落在2580元到5780元，須另加1成服務費。(陳韻萍攝)

「熾牛精淬」套餐可吃到厚切芯取牛舌、霜降澳洲和牛板腱、特選紐約客等牛肉品項。(陳韻萍攝)

「焅燒肉」推出開幕限定禮遇寵客，6月23日前，民眾到店用餐並完成指定條件，即可享每桌1份開幕限定旬味料理或是每人1杯特調醋飲。(新天地集團提供)

「焅燒肉」提供多種套餐和單點，每套可享11道菜品，包括沙拉、前菜、先付、盛合、主肴、食事、逸品、野菜、暖湯、嚴選與甘味，價格落在2580元到5780元，須另加1成服務費。其中2580元價位的套餐肉品提供豬雞，沒有牛肉；牛肉愛好者可選3580元的「熾牛精淬」套餐，可吃到厚切芯取牛舌、霜降澳洲和牛板腱、特選紐約客等。「焅燒肉」採用冷藏肉品，業者表示冷藏肉表面天然乾爽、無多餘水分，上烤網時能立刻達到「3秒極速焦糖化」的完美梅納反應，能以最快速度烤出酥脆的深褐外皮，並瞬間爆發濃郁的牛油香氣。

慶祝新店開幕，品牌推出開幕限定禮遇寵客，6月23日前，民眾到店用餐並加入品牌官方Line@帳號，即可享每桌1份開幕限定旬味料理或是每人1杯特調醋飲。

「新天地」集團表示除了旗下宴會品牌仍持續擴張外，各類餐飲品牌如複合式茶飲、精緻鍋物、港式飲茶等，皆規劃在今年第4季陸續登場，透過多元化佈局，構建更完整的餐飲生態系，滿足不同客群。

歡慶「賴山嶼」南台灣首店，6月30日前，民眾到店消費，可獲得「麻辣燙88折」回流優惠券1張，可於下次消費使用。(阿爾法餐飲提供)

「賴山嶼」店面設計以溫潤木質、竹藤編織與大量綠意植栽為主軸，搭配石材紋理與柔和燈光，打造出宛如走入山林中的用餐氛圍。(阿爾法餐飲提供)

另外，青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」5月底正式進駐高雄左營環球購物中心，開設品牌南台灣首間門市，這不僅是「賴山嶼」第3家店，更象徵其正式跨出台北生活圈，進一步拓展南台灣市場版圖，搶攻高雄左營高鐵商圈龐大的通勤、旅遊與聚餐人流。歡慶南台灣首店，6月30日前，民眾到店消費，可獲得「麻辣燙88折」回流優惠券1張，可於下次消費使用。

「賴山嶼」自創立以來，便以「山野系麻辣燙」為核心定位，將青花椒香氣、鮮湯層次與自由選料體驗重新詮釋，跳脫傳統麻辣燙重油重鹹的既定印象，消費者可自選各式蔬菜、肉品與火鍋料，搭配4款湯底，餐後可享冰粉DIY吃到飽。

廣受許多年輕族群與女性消費者喜愛。「賴山嶼」店面裝潢設計不同於以往麻辣燙店給人的高彩度與重口味印象，品牌以溫潤木質、竹藤編織與大量綠意植栽為主軸，搭配石材紋理與柔和燈光，打造出宛如走入山林中的用餐氛圍。

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