「延吉、保二」477戶抽籤結果出爐 最快明年1月入住

[Newtalk新聞] 國家住都中心第3季第一波中央社宅「延吉好室」與「保二安居」，今（19）日辦理公開抽籤作業。兩案共釋出477戶，申請數共3,481件。這次公開抽籤在內政部國土署及律師現場監驗，並全程直播，已順利產出正取、備取名單，後續將辦理選屋、簽約及點交等作業，預計明（2026）年1月1日起陸續起租入住。

這次公開抽籤分別是台北市松山區「延吉好室」（160戶），申請數共3,014件，中籤率約5.31%；新北市中和區「保二安居」（317戶）為警消專案社宅，申請數共467件，中籤率約67.88%。

正取人請依通知時間看選屋 11月底啟動作業

這次抽籤結果已同步公布於國家住都中心官方網站（https://www.hurc.org.tw）及「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）。國家住都中心將陸續寄發看選屋通知書，並提醒中籤民眾請依通知書所載時間報到，預計11月27日看屋，11月28日起依序選屋，於12月辦理簽約及點交作業，明年1月1日即可入住。

至於未中籤的民眾，今日也依備取名單的抽籤序號，建立候租名冊，並將以未來釋出的房型依序通知遞補。此候租名冊的效期維持3年，至2028年12月31日止。

國家住都中心提醒未中籤者 把握第4季最後一波招租

國家住都中心副執行長林純綺表示，今年第2季中央社宅近期已完成簽約、點交，中籤戶即將於12月入住。第3季則分為兩波招租，第二波抽籤將於明年1月進行。她提醒今天未中籤的候補戶民眾，可把握第4季的招租時間，於下周二（11月25日）前完成線上申請。

最新7案招租受理即將截止 1,831戶向租戶招手

國家住都中心表示，今年度最後一波中央社宅正熱烈招租中，受理申請至11月25日止。這波招租在雙北及高雄釋出7案共1,831戶，其中包含台北「自慢藏」（40戶）與新北市「林口世大運選手村社宅」（454戶）共2案「婚育戶專案社宅」。

另外5案為中央興辦社宅，除新北市「富貴好室」（142戶），高雄市採「同行政區合併招租」，分別是三民區「美都安居」和「明仁好室」共計464戶，鳳山區「鳳誠安居A」和「鳳松安居」共計731戶。

國家住都中心強調，這次招租除了率先推出「婚育宅專案」，同時，在5案中央社宅皆保留20%戶數，提供新婚2年內或育有學齡前幼兒的家庭優先入住，共計761戶，為婚育家庭提供穩定的居住支持。

第4季總受理申請數目前已超過4,500件，將於11月25日截止受理，提醒民眾把握申請時間。有意申請的民眾請先至「安居好室入口網」( https://www.socialhousing.tw ) 詳閱各社宅申請須知，依規定備妥申請人全戶戶籍資料、家庭成員財產總歸戶清單及各類所得資料清單等資料，完成線上申請；有意申請林口世大運選手村社宅婚育戶專案的民眾，則至該中心網站（https://pms.hurc.org.tw）申請，如有疑問可洽諮詢專線(02)8979-1799。

