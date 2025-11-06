延宕兩個月！雙城論壇確定年底上海登場

原定9月下旬舉辦的2025台北、上海雙城論壇因技職交流及水治理合作備忘錄卡關而延期，台北市長蔣萬安5日證實兩項MOU已獲中央同意，強調「不辦不是選項」。據了解，論壇將於12月25日至27日在上海舉行，蔣萬安預計25日率團出發、26日正式揭幕、27日返台。

今年雙城論壇預計於12月25日在上海登場（攝自中天新聞）

蔣萬安在議會專案報告時指出，中央已完成兩項MOU審核。副市長林奕華表示，水治理MOU已無問題，技職交流部分仍在與上海方協調細節。蔣萬安提到，論壇舉辦時間按照往例應在年底。台北市府回應，對於雙城論壇秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行，相關行政細節尚未定案，確定後會對外說明。

廣告 廣告

不具名北市議員透露，雖然市府未正式通知論壇時間，但多位議員私下研判應為12月25日至27日這段期間。該議員分析，25日為行憲紀念日休假、27日周六議會休會，26日雖排定委員會但可協調延後，待論壇結束後再開會。

陸委會副主委梁文傑表示， 雙城論壇的兩份備忘錄，政府已審查完畢（報系資料照）

陸委會副主委梁文傑6日表示，雙城論壇兩份備忘錄政府已審查完畢，若這次沒有差異就不用再審查，需要審查的是行程部分。針對陸方是否會要求台北市府做特別表態，梁文傑說「如果陸方有要求，恐怕不令人意外」。他指出，國民黨副主席蕭旭岑上禮拜會見國台辦主任宋濤時已有相關政治表態，蔣萬安身為首都市長也是國民黨員，恐怕也要對這個新階段做表態，「但是相信蔣市長會有他的智慧」。

梁文傑也提及，下一屆亞太經濟合作會議將於大陸深圳舉行，陸外交部稱須遵循一中原則。他坦言2014年馬執政時期APEC在北京舉辦時，都曾因我方與其他國代表互動讓陸方頻繁抗議，明年狀況不會更好。

延伸閱讀

新壽解約金喊價140億？李四川親上火線說明…揭「真實金額」

蔣萬安為何不放行輝達？工程師揭內幕嘆：皇上想整人做啥都違法

輝達落腳北市卡關！侯友宜爭取 蔣萬安曝解方：保持密切聯繫