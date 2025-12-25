延宕四周終確認！川普力挺.親台商人當選宏都拉斯總統
位處美國後院的宏都拉斯上月底舉行總統大選投票，開票過程卻是一波三折，導致延宕超過4個星期，周三(12月24日)終於確認，親台的右翼國家黨候選人阿斯夫拉當選。整場大選充滿濃厚的美國影響力，包括總統川普在投票前後，多次公開支持如今確認當選的阿斯夫拉；以及在開票延宕期間，美方以「妨礙計票」為由，對多名涉及選務的宏都拉斯官員祭出簽證限制。對於最終的投票結果，當前執政的左派國會議長拒絕承認，美方則敦促左派政府要確保政權和平轉移。至於未來若右派執掌政權，會否與台灣復交，則成為下一階段關注焦點。
讓宏都拉斯右翼國家黨（PN）這群支持者這麼興奮的原因，就是延宕超過4周的總統大選開票，終於有了最終結果。
宏都拉斯全國選舉委員會主席 霍爾（Ana Paola Hall）：「國家選舉委員會全體會議宣布，阿斯夫拉當選為宏都拉斯憲法總統。」
宏都拉斯選委會在周三(12月24日)平安夜當天，宣告立場親台的富商前市長阿斯夫拉（Nasry Asfura），以40.26%的得票率當選，4年總統任期預計從明年1月27日起展開。
阿斯夫拉隨即透過社群平台發文，強調自己準備好治國，不讓外界失望。
宏都拉斯總統當選人 阿斯夫拉：「願這個耶誕節讓我們更仁慈，更友愛。這是一個和解、團結與和平的時刻。我們必須認清自身與眾人同屬一個宏都拉斯大家庭，今天，我懷著深深的感激和榮幸，能夠以這種方式為大家服務。」
阿斯夫拉是這場大選三名主要候選人中，唯一獲得美國總統川普高度支持的對象。川普不但在11月30號的大選投票日前，公開放話說，如果阿斯夫拉沒能勝選，美方將切斷對宏都拉斯的財政援助；連開票延宕期間，川普都透過社交媒體警告，若更改原本阿斯夫拉領先的初步開票結果，宏都拉斯將「付出慘痛代價」。
而在點票系統暫停計票前所公布的初步開票結果中，只獲得不到2成選票，篤定落選的現任左派執政黨「自由重建黨」（Libre），則在過去三周的開票延宕期間，發起大規模示威，反對川普干預選舉，甚至喊出「選舉無效」口號，試圖推動重新大選。
宏都拉斯總統 卡斯楚(12.17)：「宏都拉斯的民主正面臨嚴重危機。」
支持者們還在存放實體選票的國家職業培訓學院外，撕毀標語、焚燒輪胎抗議，試圖阻止計票工作繼續開展。
自由重建黨支持者(12.15)：「這完全是舞弊。我們要求宣布選舉無效，我們不想要舞弊的選舉，我們要求選舉結果被宣布無效。」
持續兩周的大選混亂之後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周五(12月19日)公開發聲，批評宏都拉斯政府官員「妨礙大選計票」，並宣布對部分涉及選務的官員，實施簽證限制。
美方舉措在宏都拉斯國內引發正反兩極看法，有民眾認為這是國格的喪失，並批評檯面上的政客都默默吞忍；也有民眾認為選舉體系有明顯問題，質疑執政當局持續延宕點票的做法。但無論如何，大家都希望大選快一點有明確結果。
宏都拉斯店主丹尼斯馬丁內斯：「拖得越久，對經濟和社會造成的危害就越大。如果我們能更清楚地了解情況，我認為事情可能會有所改變。」
最後的選舉結果，讓中間偏右自由黨（PL）候選人納斯拉亞，只以不到3萬張選票、少於1個百分點得票率差距，被判定落選。他直言不會接受這個受到系統暫停計票、人工重新點算，以及外國總統干預的大選結果。
宏都拉斯總統候選人 納斯拉亞（Salvador Nasralla）：「我不會接受建立在疏漏之上的結果。這不是我的行事風格。接受這樣的結果就是背叛選民的信任。我2011年投身政壇，不是為了對錯誤視而不見、裝腔作勢。」
但在同時，他仍呼籲支持者不要對抗。分析坦言，這是因為宏都拉斯這次總統大選共計340萬張選票，選民要的其實是讓左派政府下台。
宏都拉斯政治分析師 肯尼斯馬德里（Kenneth Madrid）：「超過300萬人投票支持這兩位候選人，你可以感受到，這300萬選民並不關心納斯拉亞最終勝出，還是阿斯夫拉就職。我認為民眾的意思是：『這不重要，他們都是右翼，我們投給了右翼，所以結果如何都無所謂』。」
美國國務卿盧比歐則在選舉結果確認後，發表聲明，敦促各方尊重經過確認的選舉結果，並呼籲宏都拉斯當前執政的左派政府，能迅速確保政權和平轉移給阿斯夫拉。
中國大陸外交部發言人 林劍：「中方尊重宏都拉斯人民的選擇，中方願同宏方一道在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。」
至於未來執政的右翼政府，會否翻轉現任總統卡斯楚與北京建交的做法，恢復與台灣的邦交，將成為下一階段各方關注的焦點。
