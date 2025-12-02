延宕提名中選會委員 國民黨提行政院長譴責案逕付二讀

立法院議場。（本報資料照片）

中央選舉委員會僅剩下4名委員，無法召開會議決議；行政院長卓榮泰曾允諾將於11月底補齊人選，並向藍白黨團徵詢推薦人選，但直至11月結束都沒有下文。國民黨團2日提出行政院長卓榮泰譴責案，卓不但危害獨立機關之運作，更對地方政務推動造成嚴重窒礙之行徑提出最嚴厲譴責。全案逕付二讀待協商。

行政院也曾向藍、白徵詢推薦人選。國民黨團推薦輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博、中華科技大學校長李禮仲。民眾黨團則推薦政治大學教授江明修、東吳大學教授蘇子喬。但在NCC人事案遭藍白封殺後，卓榮泰揚言，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式。

國民黨黨團今日提案，有鑑於中央選舉委員會主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬等6人於114年11 月 3 日任期屆滿，依中央選舉委員會組織法」第 3 條第 3 項規定，行政院院長應於委員任滿三個月前提名任命新任委員，亦即行政院應於 8 月 3 日前完成提名送請立法院同意，然行政院卻因府、院、黨全面推動「大罷免」造成政務廢弛，意圖取得國會過半數席次可恣意提名，竟罔顧法定程序，迄今未完成提名作業。

國民黨團指出，建請院會做成決議，「對行政院院長卓榮泰公然違法，嚴重踐踏法治，刻意延宕中央選舉委員會委員人事提名，以致中央選舉委員會面臨人事空窗危機，影響 2026 年地方公職人員選舉，不但危害獨立機關之運作，更對地方政務推動造成嚴重窒礙之行徑提出最嚴厲譴責。」

全案經黨團共識決定逕付二讀，由國民黨團召集協商。

