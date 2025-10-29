延宕軍費6590億元 徐巧芯轟卓揆胡謅：要提告美國政府嗎

延宕軍費高達6590億元，美方拖欠情形嚴重，藍委徐巧芯(右)痛批閣揆卓榮泰(左)狀況外。（合成圖／資料照／鄧博仁攝）

F16V戰鬥機採購案美方嚴重延宕，原預計2026年會完成交機，但這3年美方交機數量是0。藍委徐巧芯28日質詢時質疑閣揆卓榮泰一問三不知。國防部6月提出的延宕軍費共6590億元，卓揆不斷強調已開始進行提告求償程序，是要提告美國政府嗎？根本沒有掌握最新狀況，在胡謅一通。

徐巧芯29日發文質疑，明年我國編列的國防預算將達9500億元，後續還有特別預算，再加上日前通過的國土防衛韌性預算共1151億元，總值已經破兆，有很大部分是對美國軍購，她詢問院長美方積欠我國的軍售品項到底價值多少軍費？副部長竟回覆，目前美方拖欠的軍購共26個案、300億元，這數字與國防部6月提出的延宕軍費共6590億元相差甚遠，連國防部副部長對這些重要數字都沒掌握，那院長能得到多正確的數字？

廣告 廣告

徐巧芯直批，卓院長在質詢中不斷強調已開始進行提告求償程序，將對有延遲責任，產生不當得利的部分，必須全數將不當得利返還，但事實上如果他所述為真，是要提告美國政府嗎？政府對政府的軍購，與政府對軍火商的商購是不一樣的，想當然爾，副部長說只向美方提延宕名單，晚上還再發新聞稿澄清。卓院長根本沒有掌握最新狀況，在備詢時胡謅一通。

徐巧芯提到，最後她再詢問院長，據民進黨委員王定宇稱今年可能還要再編列1.3兆的國防特別預算，都要11月了，預算案還沒送進立法院，這樣立院還來得及審查嗎？結果，卓院長表示還未收到案子，副部長則說8月8日已送出，但只有品項，沒有實際金額。從8月到現在過了這麼久，既然民進黨政府認為特別預算這麼重要，到現在都要年底了卓榮泰連看都沒看過？要不是失職，就是在說謊。

徐巧芯直言，卓院長狀況外，這些國防預算，動輒千億、上兆，都是人民辛苦納稅錢，結果卓院長連實際狀況及數字都搞不清，這相當不合格。