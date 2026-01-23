延宕近3年！ 竹市關埔慈雲空橋鋼構施工平台完成吊裝

〔記者洪美秀／新竹報導〕延宕近3年，由新竹市府發包的跨慈雲路與埔頂三路的關埔慈雲空橋2-5號工程終於有進度。市府工務處表示，今年1月辦理的臨時施工架搭設及鋼構施工平台吊裝等工項已提前完成，相關封路作業已解除，目前空橋工程整體實際進度近7成，前階段施工包含臨時施工架設置及鋼構施工平台吊裝，是後續橋面結構施作基礎，預計2月後會展開主結構工程，在兼顧施工安全與交通影響最小化情況下，降低對周邊交通的衝擊。

工務處也預告，2月就會進行橋主體結構吊裝作業，屆時仍會配合部分工項需要，進行短時間道路管制作業，相關期程、路段及改道路線，等行政程序完備，會透過市府官網、社群平台及相關管道對外公告，提醒市民留意並及早規劃行程。市府會在施工期間持續在周邊主要路口設置導引標誌、警示設施，並派員進行交通疏導，維護用路人與行人安全；籲市民及用路人配合現場指引，避開施工時段通行。整體工程期在5月下旬完工，並進行後續的驗收等作業。

新竹市府規劃關埔慈雲空橋共12座，目前2-5號空橋由市府編經費發包，另有5座空橋是由建設公司等民間企業捐贈施做，2-5號空橋是跨慈雲路與埔頂三路最主要及最重要的關鍵工程，主要連接到兩側建案的2樓店面，該項工程歷經逾4次流標，在市府檢討標案後，好不容易發包，但又遇到鄰損等狀況而停擺延宕，如今終於看到空橋施作平台吊裝作業已完成跨慈雲路的關鍵工程，關埔地區居民也期待空橋趕緊完工，減輕慈雲路交通壅塞的衝擊。

