延宕近30年！台東重啟公地放領 5筆縣有地審議通過

台東縣議會近日審議通過台東縣府提報的5筆縣有地放領案。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府推動「公地放領」寫下新里程碑，台東縣議會近日審議通過台東縣府提報的5筆縣有地放領案。縣長饒慶鈴表示，中央宣布重啟公地放領政策後，縣府即啟動縣有耕地清查與造冊作業，地政處已成立「公地放領工作小組」，近期將依法公告，並主動通知符合資格的承租人提出申請。

內政部今年1月14日核定通過台東縣提報5筆縣有地放領案，台東縣政府隨即送交議會審議。公地放領議題在議會也引發高度關注，包括民進黨簡維國、國民黨蔡玉玲，及無黨籍林參天、董昌華、王姷力等多位議員，均針對放領資格、作業問題等提出疑慮，要求縣府務必審慎審核，確保真正符合資格的耕作農民受惠，最終順利通過。

饒慶鈴強調，許多農民一生辛勤守著土地，卻因過去政策轉向，導致權益懸而未決多年，她強調，縣府將依法審慎推動後續作業，確保符合條件的農民，能安心取得土地所有權。

地政處長沈碧恕說明，初步放領資格必須為民國65年9月24日以前承租並持續耕作迄今的土地，且該地須位於都市計畫範圍外，並符合「國有耕地放領實施辦法」第3條規定。

沈碧恕進一步表示，縣府已依內政部指示成立「公地放領工作小組」，未來將配合行政院修訂法令並簡化繁瑣流程，預計於近期依法公告，並主動通知符合資格的承租人提出申請，以落實土地正義，達成「還地於民」的目標。

