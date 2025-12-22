延岡市成第62個國際締盟城市

台南市黃偉哲市長與延岡市三浦久知市長二十二日代表兩市，簽署友好交流協定。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市長黃偉哲二十二日與日本宮崎縣延岡市三浦久知市長分別代表兩市，在台南市政府簽署友誼城市協定，延岡市正式成為台南第六十二個國際締盟城市。黃市長當場宣布，台南市將以一條新設道路命名為「延岡路」，作為締盟的紀念，象徵雙方友誼長存、交流永續。

日本延岡市三浦久知市長二十二日看到締盟城市列表已新增延岡市，感到很驚喜。(新聞處提供)

延岡市訪團由三浦久知市長、早瀨賢一議長率團共計十七人來訪，市府則由黃偉哲市長率新聞及國際關係處蘇恩恩處長、教育局楊智雄副局長、經發局徐國清主任秘書歡迎，共同見證台南與延岡關係邁入全新里程碑。

黃偉哲表示，延岡市的代表性企業旭化成株式會社，在台南官田區設有子公司華旭科技，當地延岡工業高校與成功大學附屬台南高工長期以來持續交流與互訪，雙方透過跨國產學交流增進青年世代的國際視野。

三浦久知市長表示，延岡市位於日本九州宮崎縣北部，擁有日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園，台灣與日本的地理距離接近，建立如同家人般親密的關係，尤其延岡市位在九州南部，他期盼透過地緣優勢，進一步加深雙方合作。尤其台南市是全球首屈一指的半導體重鎮，數位產業與智慧城市的推展也很有成果，而延岡市近年也積極推動ＳＤＧｓ與永續智慧發展，希望能與台南學習先進經驗與做法。今年五月成大附屬南工的師生前往延岡交流，明年延岡的學校也將來台南研修，後續將研議推動雙方國中小學在體育、教育、文化的交流。