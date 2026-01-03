延平射日英雄冒出一箭 被撤除

延平鄉公所前布農族「射日英雄」雕像，近日弓上突然多出一支箭，打破多年來「有弓無箭」呈現方式，公所表示並非官方所為，已先行撤除。（蔡旻妤攝）

台東縣延平鄉公所外布農族「射日英雄」青銅雕像，長年以「有弓無箭」姿態呈現，近日卻被民眾發現弓上突然多出一支箭，引發地方議論。延平鄉長余光雄表示，公所並未指示加裝箭支，初步研判可能是有人認為雕像弓上無箭「不夠完整」而自行裝設，已派員撤除。

延平「射向陽光」雕像，高約5公尺，民國89年設置完成，描繪身著布農族服飾的射日英雄拉弓待發，取材自布農族射日神話，講述父子射下過於炙熱的太陽，重新調整日夜秩序，被視為族人面對自然挑戰的重要文化象徵。

延平鄉桃源村前村長伊藍．明基努指出，雕像設立初期原本「有弓有箭」，勇士拉滿弓弦、蓄勢待發，呈現強烈的生命力與英雄意象，但在96年間因故移除箭支。

前延平鄉民政課長胡賢信也提到，鸞山部落居民認為恐有不祥之兆，建議處理箭支，曾討論以布包覆、鋸除箭頭等替代作法，最後決定將整支箭撤下。

延平鄉公所祕書余明峯說明，早年箭頭朝向鸞山部落方向，部落及代表曾多次反映「箭往鸞山射，這樣不是很好」，公所從善如流移除箭支，因此形成長年來「有弓無箭」的呈現方式。

近日再度出現箭支，余光雄強調，公所並無加箭規畫，亦尊重長年形成的文化脈絡與地方理解，已移除箭支。射日英雄本就可解讀為「測試弓弦力道」的預備動作，並非一定要進入射擊狀態。

延平鄉公所表示，將持續與族人溝通，盼透過公共藝術，延續射日神話所承載的勇氣與文化力量。