延平路停車場2億被收回、5.8億路平未執行 陳建名批高虹安市府執行力差

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〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員陳建名今天市政總質詢提到，延平路地下停車場好不容易獲中央核定補助2億多經費，但工程多次流標，2億多經費今年被中央收回。另外，市府今年編列5.8億路平經費，現已6月中旬，路平專案至今未執行，高虹安市府行政效率差，攸關民生的重大建設都無法落實與執行，讓新竹市這3年多來建設停滯，也因市府無心市政，導致多項工程停擺。

市長高虹安答詢，延平路停車場是因工程多次流標，才被中央收回補助款。市府會重新檢討招標內容，以市府自籌款來蓋停車場。交通處也回應，延平地下停車場工程2022年11月向交通部公路局申請中央補助，2024年3月獲核定，但歷經4次招標皆因無廠商投標而流標。主因是近年原物料、人力及土方等成本大幅上漲，導致廠商投標意願較低。市府將重新檢討工程預算，希望明年底上網招標。

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陳建名說，延平路地下停車場工程獲交通部公路局核定補助2億714萬元，加上地方配合款1億5836萬7000元，工程總經費高達3億6550萬元，因高虹安團隊行政怠惰、效率低落且無心市政，歷經多次流標後，未能在補助期限內完成工程發包，遭撤銷並廢止補助。另外，路平專案今年爆增到5億，是過往經費的2-3倍，但往年大概5月就會啟動路平專案，現在已6月中旬，路平專案至今未執行，導致市區及巷弄道路出現凹凸不平及大小坑洞，甚至出現各種假修復的補丁樣貌，部分馬路被塗上預重鋪日期卻未重鋪，亂象頻現。

養工處回應，路平專案已決標，近期未見大規模刨鋪，主要是因受梅雨影響，道路含水量高，若貿然鋪設將影響品質，因此將先投入防汛搶修及道路修補工作，預計22日起展開各區路面刨鋪作業。

新竹市議員陳建名批高虹安市府行政執行力差。(記者洪美秀攝)

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