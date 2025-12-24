延後上路！川普宣布2027年正式加徵中國晶片關稅

美國總統川普（Donald Trump）23日宣布，將從2027年6月對中國進口的半導體產品加徵關稅，稅率至少會提前30天公布，不過中方對此表達不滿，強調將會採取相關措施維護權益。

《路透社》報導，前總統拜登（Joe Biden）於任內發起為期一年的「301條款」不公平貿易行為調查，重點調查對象正是中國向美國出口的傳統晶片相關產品，卸任後則由川普接手完成相關調查評估。

美國貿易代表署發出公告指出，中國針對半導體行業尋求主導地位的做法是「不合理的」，此舉已對美國商業造成負擔與限制，因此向中國加徵關稅的行動是可以進行的，但將會推遲到2027年6月正式實施，且關稅稅率將至少提前30天公布，在此之前關稅仍維持0%。

不過中國駐美大使館對此關稅措施表示反對，回應聲明嚴正指出，「美國將貿易和技術問題政治化、工具化和武器化，破壞全球產業鍊及供應鏈穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反。」並稱中方將會採取一切必要措施，堅決維護合法權益。

