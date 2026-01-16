「延後退休」新趨勢？ 4成5熟齡族預計65歲後退休

台北市 / 綜合報導

過去幾年，跟日韓等國家相比，台灣國人平均退休年齡確實偏早，不過根據最新的調查顯示，似乎有延後的趨勢！受訪的45歲以上熟齡族中，4成5把退休年齡定在65歲之後。平均下來，預期退休的年齡是63.3歲，比去年調查的63歲高，是什麼原因造成退休年齡往後？背後又隱藏什麼樣的社會問題？擔心薪資不夠多，退休金累積不足，與物價越來越高都是主要問題，來看我們的分析。

蓬勃朝氣的問候，讓消費者一踏進餐廳，就能感受到滿滿活力，在講求效率的速食店上班，這位劉伯伯已經74歲，點餐備料補貨，通通難不倒他，連鎖速食店員工劉先生說：「我原來在中國大陸工作22年，經營國際貿易，派到迪拜(杜拜)跟香港當主管，退休後在家時間太多，一向好動習慣靜不下來，因緣際會之下看到銀髮族的，再就業計畫。」

像他一樣退休後，重返職場的案例愈來愈多，甚至有些熟齡族，不只還沒離開職場，甚至還把退休年齡往後延，根據「熟齡勞工生活困境調查」顯示，在45歲以上的熟齡族中，有3成(30.7%)表示，把退休年齡訂在60歲以上到65歲，有29.8%的人，設定在65歲以上到70歲退休，更有15.4%的人，想要70歲以上再退休，整體平均下來，預期退休年齡落在63.3歲，晚於去年調查的63歲。

人力銀行發言人楊宗斌說：「生活負擔、貸款增加、生活開銷增加長照費用增加勢必延後退休年齡。」除了物價上漲，退休金存不夠之外，4.50歲者，可能是上有高堂，下有子女的三明治族，因為家庭經濟壓力，被迫繼續工作，或重新找工作，加上「中高齡就業專法」上路，對中高齡者有更多保障與獎勵，專法中也明訂不能年齡歧視，大大提高中高齡者就業意願，另外，目前正處於大缺工時代，業主也放寬更多條件，藉由熟齡者回流，補足人力缺口。

人力銀行發言人楊宗斌說：「青年待遇不高，負擔開銷累積退休金速度變慢，延長被迫投入勞動市場。」熟齡族續留職場，看似勞雇雙贏，不過專家提醒，背後隱藏著台灣薪資水平成長過慢的問題，導致勞工必須延長工作壽命，才能跟得上開銷，如果實質薪資停滯，國人延後退休的現象，恐怕逐年上升。

