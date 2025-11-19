延後退休！60歲還想拚 中高齡求職3年增34% 調查驚曝:逾6成企業沒準備

記者許雅惠／台北報導

根據104人力銀行調查，中高齡求職3年成長34%，想工作的中高齡人一堆，企業卻還沒有準備好。（圖／104人力銀行提供）

台灣邁向超高齡社會，延後退休已成大趨勢！104高年級最新公布《2025超高齡社會企業人才永續白皮書》顯示，中高齡主動求職熱度連年飆升，從2023年每月平均6.1萬人，一路衝到2025年的8.2萬人，3年暴增34%。但最尷尬的是：想工作的中高齡人一堆，企業卻還沒有準備好。

調查發現，80.6% 的中高齡者希望60歲後繼續上班，其中更有 60.2% 打算65歲以後再退休；不過企業端卻有 68.6% 完全沒有實質制度，甚至 34.2% 完全沒任何留用措施，另有 34.4% 只停留在口頭鼓勵，形成強烈「意願落差」。

《勞基法》日前通過修法，允許勞資協商延後 65 歲強制退休年齡，政府鼓勵資深人才繼續留任，但企業的「跟上速度」顯然不如想像中快。

更令人意外的是，在「退休準備」部分，企業一樣不足。104指出，55.6% 的企業完全沒有退休規劃，另有 21% 還在規劃但沒執行，合計 76.6% 根本沒有完整制度。換句話說，多數企業甚至不知道該如何協助員工迎接退休人生。

少數已建立制度的企業中，以 回聘制度最常見（42.1%），其次是優於法規的退休條件（23.8%）、團體年金險（21%）。但真正提供第二人生規劃、退休前課程、志工參與等進階支持的企業不到 2 成，「幫員工規劃下一段人生」依舊是台灣企業的弱項。

104高年級總經理吳麗雪指出，日本、新加坡等高齡社會早已走在前面，2024 年65歲以上勞動參與率突破 2 成，靠的就是「延後退休＋回聘」的雙軌制度，把退休視為職涯進化，而不是告別式。資深員工不只被留下來，還成為企業的導師、知識守門人。

她強調，留任制度不是口號，更是企業永續的一部分。只要搭配薪資彈性、再聘安排、退休前學習等配套，不僅能延續企業的人力資本，也能滿足員工對財務與心理安全的需求，讓退休不再是終點，而是「一起創造新價值」的開始。

啟用中高齡員工的麥當勞曾經表示，中高齡求職者表現很好，不僅穩定性高，且自我要求高，除了豐富職場文化，也提高團隊的整體效能。（圖／台灣麥當勞提供）

