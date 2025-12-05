延後2個月回應「週休3日」連署 勞動部：有高度共識才研議
台灣總工時達2030小時，全球排名第5、亞洲第2，有網友在公共政策網路參與平台提案「週休3日」，並獲得連署過關，勞動部最晚回應期限12月7日將屆。勞動部今（5）日回應，為廣泛搜集各界意見，將展延回應日期，同時也表示在社會有高度共識的基礎上，才會進一步研議。
勞動部發布新聞稿表示，感謝提議者「Zou」及所有關注此議題的朋友，該部已接收到各位的連署，相關說明如下：
一、依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定略以，權責機關處理及回應成案提議的期間為2個月。但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月。
二、該部為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議的周妥，依上述規定，原訂回應日期為114年12月7日前，展延至115年2月7日前回應。
三、在最後正式回應刊登前，再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者，請各位靜候正式回應！
有關延長公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」處理期限，勞動部進一步說明：
一、有關民眾於「公共政策網路參與平台」提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，勞動部相當重視，我們也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。惟本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。
二、在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，我們希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會進一步研議。
三、依「公共政策網路參與平台」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。
