延推成本加重 北台6個百億新案趕年末上架銷售

〔記者徐義平／台北報導〕不得不推，北台灣6大百億新案仍要上架銷售。根據新案市調機構彙整，預計趕在11、12月要上架銷售的百億元新案，新北市有5案、桃園市有1案。

市調業者分析，主要是延後推出將導致成本墊高，加上部分區域新案稀缺，即便房市買氣未見好轉，仍希望按照時程測試水溫。

根據住展雜誌調查，趕在今年最後兩個月上架的百億新案，主要分布在新北市中和、永和、板橋、新店以及泰山等行政區，另外一個則在桃園市大有生活圈。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，百億新案因仍有延推成本趨高而不得不推的苦衷，但也有盤算在區域新案稀缺、想要在房市逆勢中有所突破。

北台仍有多個指標案壓著不推

陳炳辰指出，即便年末北台灣有6個百億新案問世，但台北市松山區、南港區，新北市林口區、三重區，以及桃園市中壢區、龜山區，和新竹地區的東區、新豐鄉，與基隆市中山區等多個區域指標新案仍然壓著不動，顯見建商謹慎氛圍未解。

尤其6大百億新案雖然在年底的供給面上拉尾盤，但整體買氣並未明顯好轉，供需背離，難以短期完銷去化，建商還是得有心理準備。

