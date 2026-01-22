延會到1月底、選擇性審查預算 律師轟藍白不務正業

記者李鴻典／台北報導

藍白今（22）日召集朝野黨團協商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，由於民進黨團代表在發言後離席，加上多數列席部會均表達，盼立院審查總預算，立法行政的討論無法聚焦，會議主席、國民黨團書記長羅智強宣布全案保留，送院會處理。林智群律師對此表示，藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，這叫不務正業！

民進黨立法院黨團今天表示，國會多數的藍白立委拒審總預算，在野黨提出38項新台幣718億元預算先行動支，僅占總預算2%，難道與98%預算有關的台灣人民是次等公民嗎。（圖／翻攝自民進黨團臉書）

林智群律師指出，藍白拒絕審查預算，但怕被罵，就把新的計畫抽一些出來處理，民進黨反對這樣選擇性處理，藍白就說民進黨反對。

林智群律師說，計畫預算都是民進黨提案的，人家幹嘛反對？只有白癡才會相信藍白這種說法。

大家反對的是選擇性審查預算（而且不經過委員會討論，這樣還算監督嗎？）。林智群律師比喻，國家預算具備整體性，就跟蓋房子一樣，怎麼可以說我要3樓的樑柱，2樓以下的樓地板我不要？你可以說1樓地板材質預算太高，我要刪，但不能選擇性審查預算，那叫偷懶！不負責任！

林智群律師批評，藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，這叫不務正業。

