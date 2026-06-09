延會成高金素梅保護傘？王鴻薇反擊了

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▲國民黨立委王鴻薇反擊綠控延會成為保護傘。（圖／翻攝畫面）

[NOWNEWS今日新聞] 無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費787萬餘元，遭台北地檢署求刑12年6個月。民進黨團書記長范雲今（9）日呼籲藍白，別把國會延會當金鐘罩。對此，藍委王鴻薇回嗆，民進黨前秘書長吳乃仁積欠台糖1.7億元長達23年，法院拘提人不知道在哪，請問民進黨「誰給吳乃仁保護傘？」

王鴻薇提吳乃仁反擊

王鴻薇說，高金素梅被求刑12年，這當然有很多政治操作痕跡，民進黨竟然還有臉來問所謂的保護傘？吳乃仁積欠國營事業台糖 1.7 億元長達 23 年，法院才做拘提，到現在人都不知道在何處。請問民進黨，到底是誰給吳乃仁保護傘？這個保護傘可以撐這麼久、這麼大，到目前為止人都不知道在哪裡，可以逍遙法外。請問民進黨、賴清德，到底誰給吳乃仁這麼大的保護傘？

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民進黨團上午舉行輿情回應記者會，有媒體關切高金素梅涉案以及17名在野黨立委有案在身，如今在野黨提出延會，是否要確保其優勢？

莊瑞雄嗆別亂定義清算

對此，黨團幹事長莊瑞雄直言，這一屆要休會比較困難，上次延會的主張是台灣民眾黨所提，在朝野協商的時，也看得很清楚，台灣民眾黨其實是替中國國民黨提出；他強調，面對司法，每一個黨派都一樣，司法都不應分顏色。

莊瑞雄提到，高金的案子，「你說是司法上的一個追殺，碰到17位，你說這叫清算，不要亂定義，司法不會因為你是哪一個黨派，或者說人數是多少，就叫做清算、政治追殺」。

黨團書記長范雲則呼籲藍白，讓這17位有案在身的立委好好的面對司法，不要浪費公帑，把國會的延會當成金鐘罩保護傘，應好好面對司法。

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