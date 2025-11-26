延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火，多棟大樓燒成通天火柱或煙柱。美聯社



香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，起火點為宏昌閣外牆棚架，大火於短短一小時內由一級升至四級警報，傍晚再升至最高級別「五級火警」。火勢迅速蔓延至鄰近的宏泰閣、宏新閣等多棟大樓，部分住戶單位也遭火舌吞噬，現場濃煙狂竄、竹棚架不斷崩落，畫面駭人。

截至香港時間下午6時，官方確認大火已造成至少4人死亡、5人受傷，其中包含一名殉職消防員，另有兩名傷者情況危殆、一人情況嚴重，死傷人數仍可能持續攀升。香港醫管局指出，附近醫院整日下午陸續接收傷者。網路上流傳許多影片顯示，火場面積廣大，竹棚架在高溫下燒毀後不斷坍塌墜落；入夜後，大樓外牆仍持續冒出火光。

廣告 廣告

香港演藝圈與網紅圈也紛紛關注事態發展。容祖兒前男友、網紅陳方藤拍下路過火場的影片，揭露多棟大樓被火光吞噬的驚人景象；同為大埔居民的藝人吳保錡、麥詩晴（阿妹）、崔錦棠等人也在社群發文祈願災情止息。

香港藝人容祖兒「前度」、網紅陳方滕拍下香港大火現場。翻攝自IG

香港藝人容祖兒「前度」、網紅陳方滕拍下香港大火現場。翻攝自IG

香港藝人吳保錡關注香港大火。翻攝自IG

香港藝人麥詩晴關注香港大火。翻攝自IG

香港藝人崔錦棠關注香港大火。翻攝自IG

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝