延燒11天！後壁烏樹林火勢控制 引嘉南大圳水「滲水浸泡」滅火

為撲滅烏樹林風災廢棄物暫置場的殘火，台南市政府由水利局支援抽水機自嘉南大圳引入水源，採底層滲水浸泡方式降溫滅火。（台南市環保局提供／郭良傑台南傳真）

已延燒11天的台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場，目前僅剩綜合類廢棄物區未完全滅火，環保局、消防局日夜持續在現場作業，燃燒範圍已逐步縮小。1日環保局以挖土機利用地形與已燃盡樹枝構築圍堰，並由水利局支援抽水機自嘉南大圳引入水源，透過由底層滲水浸泡方式，有效提升降溫效率；同時搭配開挖與消防人員操作水線，上下同步作業，加速控制火勢，縮短滅火時程。

台南市環保局表示，1日白天起受到東北風逐漸增強影響，水平擴散條件改善，台南市整體空氣品質維持普通等級，環保局監測車下午1點即時數據顯示，PM10即時監測數據為34.0μg／m3（低於空氣品質標準24小時值75），PM2.5即時監測數據為16.8μg／m3（低於空氣品質標準24小時值30），環保局持續監測中。

水質部分，環保局於22日、25日與28日及12月1日巡查，均未發現消防廢水外溢，1日亦於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水送驗中。根據目前已出爐檢測結果顯示，上游灌溉用水符合標準，下游下秀祐橋河川水質亦未見異常。

環保局表示，現場仍持續以開挖、灑水降溫及移置方式滅火，未燃的廢樹枝區也由消防局布設水線持續噴灑，預防悶燒。環保局將持續掌握空氣與水質監測情形，並透過多元管道即時向市民發布資訊，確保環境與市民健康安全。

