延燒13天! 烏樹林大火終撲滅 持續監控確保不復燃

燒了13天台南烏樹林廢棄物暫置場火警，在市府消防局與環保局連日全力處理下，終於在３號晚間完全撲滅。目前將持續進行熱點監測、巡邏，確保堆置場不會再度燃燒。

怪手在濃濃煙霧中作業，加上消防水柱灑水，現場時不時出現驚險場面。（圖／民視新聞）

三台怪手在濃濃煙霧中持續翻攪，加上消防水柱灑水，現場時不時出現驚險場面。悶燒的廢物物瞬間冒出火星，伴隨幾乎伸手不見五指的煙霧。這是台南烏樹林廢棄物暫置場火警的灌救現場，悶燒13天，殘火終於在3號晚間完全撲滅。台南市消防局長李明峯說，堆積場有高達七層樓高，火災量是非常大必須用，一邊挖一邊處裡把它冷卻，逐步來挖不能說一下全部灌水。

水線灌救加上重機具分層挖掘，日夜推進，近2週後才終於完全撲滅。（圖／民視新聞）

位於台南後壁的烏樹林暫置場，主要堆置7月風災時的廢棄物，11月21日晚上突然發生大火，台南市消防局灌救約14小時後雖然火勢撲滅，但火場仍持續悶燒，消防局連日動員，水線灌救加上重機具分層挖掘，日夜推進，近2週後才終於完全撲滅。台南市環保局代理局長許仁澤說，挖下來的這些廢棄物，沒完全燃燒的廢棄物，都已經泡在水裡之後才撈上來，所以要復燃的機會不大，我們還是會續全天監控巡查。烏樹林暫置場火警，燃燒面積約3000平方公尺，一度影響14個行政區空氣品質，幸好無人傷亡。環保局將持續以熱點監測及巡查方式控管，確保不再復燃。

