延燒13天! 烏樹林大火終撲滅 持續監控確保不復燃
南部中心／鄭博暉、曾虹雯 台南報導
燒了13天台南烏樹林廢棄物暫置場火警，在市府消防局與環保局連日全力處理下，終於在３號晚間完全撲滅。目前將持續進行熱點監測、巡邏，確保堆置場不會再度燃燒。
怪手在濃濃煙霧中作業，加上消防水柱灑水，現場時不時出現驚險場面。（圖／民視新聞）
三台怪手在濃濃煙霧中持續翻攪，加上消防水柱灑水，現場時不時出現驚險場面。悶燒的廢物物瞬間冒出火星，伴隨幾乎伸手不見五指的煙霧。這是台南烏樹林廢棄物暫置場火警的灌救現場，悶燒13天，殘火終於在3號晚間完全撲滅。台南市消防局長李明峯說，堆積場有高達七層樓高，火災量是非常大必須用，一邊挖一邊處裡把它冷卻，逐步來挖不能說一下全部灌水。
水線灌救加上重機具分層挖掘，日夜推進，近2週後才終於完全撲滅。（圖／民視新聞）
位於台南後壁的烏樹林暫置場，主要堆置7月風災時的廢棄物，11月21日晚上突然發生大火，台南市消防局灌救約14小時後雖然火勢撲滅，但火場仍持續悶燒，消防局連日動員，水線灌救加上重機具分層挖掘，日夜推進，近2週後才終於完全撲滅。台南市環保局代理局長許仁澤說，挖下來的這些廢棄物，沒完全燃燒的廢棄物，都已經泡在水裡之後才撈上來，所以要復燃的機會不大，我們還是會續全天監控巡查。烏樹林暫置場火警，燃燒面積約3000平方公尺，一度影響14個行政區空氣品質，幸好無人傷亡。環保局將持續以熱點監測及巡查方式控管，確保不再復燃。
原文出處：延燒13天！烏樹林大火終撲滅 台南消防局持續監控確保不復燃
更多民視新聞報導
陳水扁表態了！期待台南誕生「這位」市長 霸氣喊：保住賴總統本命區
拔插頭省電反釀災！專家警告7大家電別亂拔 恐引發火災危機
最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 3
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
治乳癌要小"心"！高劑量放射線加速動脈硬化
放射治療是現今常見的癌症治療法，但特別是左側乳癌患者，治療之後，有一定比例罹患心臟病。台北榮總以院內資料做了分析，發現的確有這樣的趨勢，原因是左側乳房靠近心臟，治療時、劑量多少會暴露到心臟，就有冠...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
暖暖、仁愛供水吃緊恐停水3日 謝國樑宣布5措施跨區新北聯合應變
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導 基隆市面臨嚴重供水風險，由於基隆河疑似遭受污染，自來水公司已自11月27日起暫停抽取河水，改以西勢水庫單一供應民生用水。不過，市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內現場勘查後表示，若污染未能及時清除，暖暖區與仁愛區南榮新村等高地地區約35000戶民眾，恐在3日後遭遇預防性停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不知用水從基隆河抽上來 議員轟謝國樑「在睡覺嗎」｜#鏡新聞
基隆市自來水出現油味，污染源還沒找出來現在又出現，新的污染點，位在暖暖源遠路，溝渠水面出現不明油污，污染源來自正方倉儲，環保局預計下午裁罰，最高可處300萬元。基隆市府今天（12/3）一早也成立前進指揮所，不過市長謝國樑，週一受訪提到他原本不知道基隆用水來自基隆，引起民代抨擊，市長在睡覺嗎？鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
東北季風影響水氣減少、今晨最冷雲林古坑低溫12.6度！週六漸回溫
[Newtalk新聞] 今（4）天持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少。中央氣象署表示，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。今日平地最低溫出現在連江縣馬祖測站，今晨6點3分測得11.4度，台灣本島平地最低溫則是雲林縣古坑鄉的「荷苞」測站，今天凌晨1點37分測得12.6度。 氣象署指出，今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。今日白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。 離島天氣方面，澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，週五北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨。西半部及宜蘭低溫新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話