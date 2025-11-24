延燒2週首度表態！ 香港特首「附和北京」斥高市早苗言論

香港特首李家超怒斥日本首相高市早苗的言論，緊緊站隊北京立場。美聯社



香港特首李家超週一（24日）參加完對中共四中全會的學習會課程後，在記者會上痛斥日本首相高市早苗的「台灣有事」說法極其錯誤，「嚴重惡化交流氣氛」。他沒有正面回應香港與日本外交聯繫切斷的報導，但這是香港特首在事件發生兩週後，第一次出面複讀北京的反日憤怒。

日本共同社報導指，香港政府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流。中共二十屆四中全會精神宣講會今日在香港政府總部舉行，會後李家超舉行記者會時，被問及高市早苗近日的「台灣有事」言論，他表示「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，亦挑戰戰後的國際秩序，所有中國人都不會同意。外交部已提出嚴正交涉，要求日方收回錯誤言論。」

李家超批評，這次「日本方面極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令許多交流成效存疑，特區政府會密切監察發展，相關安排必需符合國家尊嚴和港人利益。」但他不願意正面回答是否已經和日本駐港領事館斷絕聯絡的狀況。

李家超表示會「不斷留意國家的立場和政策，確保在日港人的人身安全」。他說：「特區政府支持國家對日本的外交政策，香港保安局已更新外遊警示網頁的資料，提醒赴日或在日港人應該提高警愓和注意安全。保安局會密切監察事態發展，而香港的航空公司亦已表示會為赴日旅客提供調整行程的便利。」

香港民眾極其喜愛去日本旅遊，總人口750萬的香港，2024年去日本的觀光人數就達268萬人。日本時事通信社報導說，香港當地旅行社表示除非發生地震等讓人感到性命有危險的狀況，港人赴日意願才會下降，一般香港人與北京的官方反日立場都保持距離。

一名30多歲的香港女性明確向時事通信社記者表示：「如果是香港人就不會介意。」但同時，她也擔憂政府可能進一步強行縮緊赴日旅遊：「事態也有可能變得更嚴重，例如禁止去日本旅遊。」

一名40多歲的香港女性則更是向時事通信社透露，周圍的人都說「京都終於要安靜下來了」，並表示有聲音期待中國人不去日本旅遊，能緩解日本的「觀光公害」問題。

