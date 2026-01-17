《延禧攻略》女星疑離婚！謝CEO丈夫16年相伴：告別過去

鄧莎被爆婚變。(圖/微博@鄧莎)

40歲大陸女星鄧莎，曾演出《延禧攻略》魏瓔寧、《知否知否應是綠肥紅瘦》余嫣然等角色，備受觀眾熟悉；戲外，她和CEO丈夫路行相識16年、結婚14年，兩人近日參加節目《再見愛人5》吐露婚姻問題，隨後鄧莎發布的長文，被解讀離婚，引起臆測。

鄧莎表示，去年錄製節目時，因外界的各種揣測與輿論壓力，造成她有心理壓力，一度選擇暫離社交平台。然而，隨著時間沉澱，她逐漸意識到，自己所面臨的其實是許多中年夫妻都可能遭遇的共同課題，並非對錯之爭，而是「適配度」問題。

她回顧與先生路行相伴16年、結婚14年，兩人一路並肩打拼、各自成長。先生專注於事業發展，帶領企業邁向上市；而她則在兼顧育兒的同時持續演藝工作，曾為陪伴孩子主動放棄不少工作機會。14年來，夫妻長期維持獨立性，在事業、社交、資產或重大決策都不需要彼此參與，「不知不覺間，我發現自己早已具備解決所有問題的能力，無需依附，亦能獨當一面。」

她發現和丈夫之間真正的核心問題，是隨著時間推移，逐漸凸顯的代溝與溝通不足。過往因專注育兒而暫時擱置的恐慌，隨著孩子即將赴海外寄宿求學，兩人的連結逐漸弱化，開始無可避免地浮現。

鄧莎分享，心理學李老師精準地戳中她的婚姻處於「中年空巢夫妻生活」，讓兩人得以跳出固有視角，嘗試理解彼此立場。最後，鄧莎感謝所有在這段期間給予支持與鼓勵的人，也謝謝丈夫16年的陪伴與近期的調整，「我看到他努力融入、沈下心思考，這份轉變，值得被尊重。」

而鄧莎再也不願困在一潭死水，做不被看見、默默掙扎的人，「我終於明白，改變他人是徒勞，唯有調整自己、掌控方向，才是對人生最好的負責。」她也以自身心境作結：「四十歲，不是歲月的終點，而是人生的轉捩點，熱烈而美好，告別過去，我願打破現有僵局，遵從內心做出屬於自己的下一個人生選擇。」

