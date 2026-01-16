《延禧攻略》女星突爆離婚！情斷14年CEO丈夫 崩潰認了：無法忽視裂痕

記者王培驊／綜合報導

中國女星鄧莎。（圖／翻攝自微博）

中國女星鄧莎與CEO丈夫路行的14年婚姻，近日疑似畫下句點。兩人參加實境節目《再見愛人5》，坦承多年婚姻中的問題，鄧莎昨在社群發文表示「告別過去、掌控方向」，雖未明說離婚，但字裡行間被外界視為形同官宣。40歲的鄧莎曾演出《延禧攻略》中魏瓔寧，以及《美人心計》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇。

鄧莎曾演出《延禧攻略》中女主角的姐姐魏瓔寧。（圖／翻攝自微博）

鄧莎在社群文中坦言，去年錄製節目期間因外界揣測與輿論壓力，一度不敢使用社群平台，但逐漸意識到夫妻間的困境並非對錯，而是「適配度」問題。她回顧與路行交往16年、婚姻將邁入第14年的經歷，兩人長期保持高度獨立，無論事業、社交、資產，甚至重大決策，都不需彼此參與。

廣告 廣告

她指出，夫妻間最大的癥結在於代溝逐漸加深、有效溝通稀少，這份不合適是歲月沉澱下逐步浮現的結果。過去她為了孩子曾忽略婚姻裂痕，但隨著孩子出國寄宿，曾維繫家庭的連結鬆動，使她無法再逃避長期懸而未決的問題，也成為下定決心改變現狀的關鍵。

鄧莎在文中感謝一路陪伴的人，提到自己首次公開分享內心困惑，並強調獨立自主的重要性。她表示，改變他人徒勞，唯有調整自己、掌控方向，才能對人生負責。四十歲對她而言，不是結束，而是人生的轉折點，她希望告別過去，迎向下一段人生選擇。

中國女星鄧莎。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

男星消失6年真相曝光！滑倒重摔「癱瘓坐輪椅」 他哽咽：人生完全崩塌

辛芷蕾遭前經紀人控拋棄！她解約秒剪短髮 首度開口提內幕：當年太決絕

中國女星出事！全平台帳號遭管控「禁止關注」 陸網瘋猜：恐有監管介入

蕾菈離開反骨當老闆！擴編團隊徵才「福利超多」 她承諾喊：加薪是常態

