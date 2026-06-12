延續三代善念竹北何應煌家族慨捐126萬助學金

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為實質減輕弱勢學童經濟壓力，安心向學、發揮潛能，新竹縣竹北福德里前里長夫婦何應煌、鍾金桂及其子在地知名企業家何祥銨先生慷慨解囊，近期捐贈一二六萬元，助全縣二五二名弱勢學童。新竹縣長楊文科特別在主管會報上公開表揚並頒感謝狀，肯定何家祖孫三代「取之於社會、用之於社會」行善家風。期盼這份延續三代的善念拋磚引玉，帶動更多企業、家庭與社會大眾共同投入公益行列。

新竹縣長楊文科日昨表示，高齡九十歲的竹北市前里長何應煌先生及其兒子企業有成的何祥銨，甚至孫女何采璇皆懂得取之於社會，用之於社會，這次再次拋磚引玉，特別捐一二六萬元嘉惠竹縣二五二名的弱勢學生助學獎金，值得大家尊敬，也希望更多企業能夠一起響應做公益。感謝他們長期關懷新竹縣弱勢族群，並以實際行動支持教育與社福工作。

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教育局長蔡淑貞表示，以百萬助學圓夢，幫助全縣各國中、小學的弱勢學童，直接化作學子求學路上的堅實後盾，讓孩子們能更安心學習、穩定成長。教育局將妥善運用各界善心資源，持續與社會各界攜手，為下一代營造更優質、友善且充滿關懷的教育環境。

何氏家族對地方的關懷長達近卅年，不僅自己出錢出力，更將「熱心助人」的DNA深植下一代。何祥銨先生長期關注弱勢孩童的教育與守護孩童溫飽。深受父親何應煌影響的他，曾與女兒何采璇聯手捐贈五十萬元支持「陽光愛心早餐」以照顧弱勢學童。何家祖孫三代更曾多次於平時及疫情期間，將上萬台斤的白米捐送至偏鄉部落、社福機構與縣府物資銀行，長年齊心協助鄉親度過難關。（見圖）