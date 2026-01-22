延續傅氏王朝！國民黨花蓮縣長初選「徐榛蔚人馬勝出」 前市長怒轟偷襲

國民黨花蓮縣黨部宣布，民調結果顯示吉安鄉長游淑貞有超過5成的支持度，將報請黨中央提名或徵召她參選2026花蓮縣長。（翻攝自游淑貞臉書）

花蓮縣長徐榛蔚任期屆滿，國民黨備戰年底大選，近日用民調決定提名人選，被視為徐榛蔚接班人的吉安鄉長游淑貞以壓倒性的支持度勝出，花蓮縣黨部將報請黨中央進行提名。然而這次的初選過程爭議百出，前花蓮市長葉耀輝不滿倉促舉行、憤而退出初選，但仍被納入民調並以11.8%支持度落敗，葉耀輝痛批根本是偷襲，對民調結果拒絕承認並將提出申訴。

藍2026花蓮縣長初選結果出爐 吉安鄉長游淑貞將獲提名

花蓮縣長期由「傅家」把持政治資源，傅崐萁當完縣長後改當立委，縣長由老婆徐榛蔚接棒，如今徐榛蔚也要在年底卸任，徐榛蔚支持的吉安鄉長游淑貞表態爭取國民黨提名。

國民黨花蓮縣黨部今（22日）發出新聞稿表示，經全縣委員會議決議，以全民調作為花蓮縣長人選提名依據，針對游淑貞、葉耀輝2人進行民意調查，結果出爐，游淑貞支持度51.9%，葉耀輝11.8%，游淑貞在各鄉鎮市支持比例均高於葉耀輝，黨部主委盧新榮表示這次內參民調結果反映地方基層及多數民意，將依黨內程序建請黨中央提名或徵召游淑貞代表參選花蓮縣長。

為傅家量身打造？ 初選突提前4個月

然而這場初選過程相當多爭議。除了前花蓮市長葉耀輝表態爭取提名，資深媒體人、孫文學校總校長辦公室主任何啟聖也在本月初宣布參與初選，放話要終結把持花蓮23年的「傅氏王朝」，不過花蓮縣黨部以何啟聖的戶籍、黨籍不在花蓮為由，將他排出在初選之外，且去年原本說要在5月舉行初選，竟又突然大幅提前到1月，讓葉耀輝相當不滿。何啟聖在臉書發文表示，這是因為他突然宣布參選，要遷戶籍到花蓮，因此黨部突然在8日決議於本月直接辦理初選。

葉耀輝堅持初選應該在5月，若要提前可以在4月辦理，但之前一定要辦3場電視政見和辯論，並正式公告，但黨部卻沒有採納他的意見，他因此要求如果要作民調，就不要把他的名字放進去，或是找其他人來對比，不能還沒準備好就偷襲他，他拒絕承認民調結果，重申會按自己的腳步準備5月的初選。

何啟聖宣布爭取國民黨花蓮縣長提名，卻被縣黨部排除在民調之外。（資料照）

批縣黨部羞辱葉耀輝 何啟聖提申訴控傅崐萁伸黑手

何啟聖批這是一場國民黨花蓮縣長提名作業的鬧劇，國民黨中常會去年11月通過的「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，根本沒有要求參與的黨員「黨籍、戶籍」要在提名所在區域，但卻以此不讓他參加初選，同時還刻意把拒絕加入提前民調的葉耀輝納入，並宣布他支持度遠低於游淑貞、把葉耀輝當作縣黨部的「遮羞布」，形同是對葉的三度羞辱。

據報，葉耀輝與何啟聖今已到黨中央提出申訴，何在臉書發文表示：「看中央黨部如何秉持『公平、公正、公開』的原則，來力抗傅崐萁這雙『黑手』的介入。我就不信邪，我中國國民黨這個百年的泱泱大黨，豈能在縣市長提名作業上，容許地方黨部的胡亂瞎搞，為『特定人』保駕護航。」

