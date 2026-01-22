延續初心 薛長興羅東全齡風雨樂活二館落成啟用

（記者卓羽榛宜蘭報導）為提供鄉親更加完善且不受天候影響的休憩與運動環境，薛長興全齡風雨樂活二館於 115 年 1 月 22 日，在羅東中山公園舉行完工啟用典禮，正式對外開放使用。



羅東鎮長吳秋齡表示，樂活二館的落成，提供民眾一處不受天候影響的公共運動與休憩空間，讓各年齡層鄉親皆能安心使用，有助提升公共設施使用效益與整體生活品質。未來鎮公所也將妥善管理場館，活化空間功能，持續服務在地鄉親。



本館由薛長興集團薛丕拱總裁無償捐贈新臺幣3,500萬元興建，展現其長年關懷地方、回饋社會的初心與承諾。薛長興集團董事長薛敏誠表示，樂活二館的完成，延續薛丕拱總裁生前所秉持的理念，其重視公共福祉的精神，將持續透過這座全齡共享的公共空間延續下去。



吳秋齡鎮長進一步指出，薛長興全齡風雨樂活二館完成後，將成為羅東中山公園與羅東夜市周邊重要的公共設施之一，不僅豐富鎮民的休憩與運動選擇，也展現公私協力推動公共建設的良好典範。鎮公所對薛丕拱總裁生前長期回饋地方、支持公共建設的付出，表達由衷感謝，期待未來持續攜手合作，共同為羅東打造更宜居、友善的生活環境。



