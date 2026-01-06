延續善念十年不輟 錦草慈慧堂捐贈物資助創世

▲創世致贈感謝狀予錦草慈慧堂，感謝支持植物人日常照護物資。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭五結錦草慈慧堂秉持關懷弱勢、延續善行的精神，連續十年捐助照護物資及設備予創世基金會羅東分院，包含床墊、洗衣機、奶粉、尿布、尿片及看護墊等，以實際行動支持公益。近日(12/20)再次前往羅東安養院進行捐贈，在寒冬之際，為弱勢植物人注入溫暖力量。

錦草慈慧堂林志偉堂主表示，於整理老堂主遺物時，發現他長年默默捐發票的收據，低調行善不曾間斷。為延續這份愛，林堂主遂號召信眾共同響應物資捐贈行動，至今已連續第10年支持創世基金會。

▲錦草慈慧堂捐贈奶粉、尿布、尿片及看護墊等照護物資予創世基金會羅東分院。

創世基金會表示，感謝錦草慈慧堂多年來不間斷的支持，正如創世持續36年的「寒士吃飽30」活動，都是以時間累積善的力量，期盼透過這份善行拋磚引玉，邀請更多社會力量共同投入，讓關懷不只是一次行動，而是一條能長久走下去的公益之路。第36屆寒士吃飽30-送禮到家將於2月2日展開，盼各界支持，每份年禮800元，祝福紅包600元，助弱勢過好年，愛心專線:03-9533468分機32尾牙小組。（照片記者林明益翻攝）