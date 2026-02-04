延續國片熱潮「戲院未來三年排片率20%」 文化部長李遠出手助攻

《陽光女子合唱團》掀起觀影熱潮。（圖／壹壹喜喜提供）

記者許瑞麟報導／為延續近日國片熱潮，文化部除持續各項產製端及消費端的支持政策，3日文化部長李遠特別邀請全國戲院代表，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度的議題。在與會者全力支持下，國片排片率在未來三年（2027-2029年）繼續以20%為目標。

李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，電影產業也一樣，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，他對未來臺灣電影產業的發展是相當樂觀的。當天與會戲院包括連鎖的威秀影城、秀泰影城、國賓影城、in89豪華數位影城、新光影城、喜樂時代影城；獨立戲院的光點電影院、誠品電影院、南投戲院，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等。

文化部表示，疫情期間為對電影院進行紓困補助並振興電影產業，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」，自2024年起至今（2026）年啟動三年自主排片計畫，以2019年疫情前約10%為基礎，鼓勵三廳以上戲院於三年內國片排片率增至20%，三廳以下（含三廳）每年提升2%，並於第三年排片率至少提升6%。

文化部長李遠對未來臺灣電影產業發展感到樂觀。（圖／文化部提供）

李遠說，他曾為電影人，尤其在中影工作的時代，他從電影題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，幾乎是一條龍處理，所以非常理解「戲院的排片可以決定電影的生死」，但他更了解國片本身如果不夠好，只是靠補助並沒有辦法實質幫助戲院持續營運，「仍要靠國片製作端的爭氣」。因此，他的心態絕對不是要強迫戲院如何排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有臺灣的文化主權。

此外，李遠也說：「政府是有決心的。」包含他上任後，爭取第二個一百億國發基金，延續文策院投資，並且滾動民間資金共同投入；推出「大航海計畫」，從故事開發到製作、行銷，開啟臺灣整體電影提升，並走向國際的可能；以及文化幣向下延伸，且持續以加碼，促進青少年進場觀看國片，甚至讓文化幣成為另一種「社交模式」，一連串積極的作為就是文化部及他對於影視產業的保證，「我們會盡力做，為產業助攻。」

交流會上，各參與電影院代表除了表達對於國片排片率持續以20%為目標的全力支持，也期盼文化部能繼續各項協助，尤其在後疫情時代，面對觀影習慣的大幅改變，電影院同時面臨ESG轉型的壓力等，建議文化部能在數位化、節能、省電等設備投資上提供支持。

文化部長李遠和全國戲院代表交流。（圖／文化部提供）

業界代表也提出許多維持電影院永續經營的建議，例如可以借鏡日本、香港等國推出「Movie Day」，以特別提供的優惠形成「一起看電影的日子」，常態性刺激並養成消費者將看電影成為日常；針對非都會區獨立戲院則可利用「地方創生樞紐」的特殊性，帶入更多的國片排片及行銷，例如影人場的舉辦等，反而有機會讓無法到都市看電影的長輩與學生，形成國片觀影的習慣；當然不管哪種類型的戲院，大家都期盼文化部能持續國片聯合行銷、文化幣等帶動國片關注度的活動及政策，繼續維持國片熱潮。

對於與會者全力支持提升國片排片率，並提出許多建議及創意的國片行銷策略，李遠表示，將積極爭取跨部會資源及合作，協助電影院設備升級，並且輔導業者符合ESG目標等。文化部也將繼續各項補助、投資並滾動民間投入等各項政策，一起從產製端、播映端共同創造新的臺灣電影風潮，不斷突破國片票房紀錄。

《大濛》近期票房也破億。（圖／華文創提供）

《96分鐘》為台灣電影難得一見的災難動作片。（圖／華影國際提供）

