延續基層服務劍指2026選戰開紅盤 鄭麗文：國民黨拼翻轉南台灣

國民黨主席鄭麗宣示，2026地方縣市選舉除力拚延續執政成果外，也設下目標力拼翻轉南台灣。（圖／黃耀徵攝）

國民黨主席鄭麗文今（1）日表示，面對2026年地方縣市首長選舉，國民黨除將力拚延續現有執政縣市的施政成果外，也把重心放在突破南台灣長期由民進黨執政的政治板塊，期盼在2026年選戰中開出紅盤，並於明（2027）年迎來屬於國民黨的「勝利春天」。

2026年的第一道曙光升起，全台迎來嶄新一年。鄭麗文今日在國民黨中央黨部主持上任後首場元旦升旗典禮，並發表2026新年談話，期許朝野放下對立、促成和解，讓憲政秩序回歸正軌，同時也為即將於11月28日投開票的地方縣市選舉定下目標。

隨著百里侯選戰腳步逼近，各政黨陸續完成布局與徵召作業。國民黨於去年12月底完成第一波提名，針對南台灣四縣市推出參選人選，包括立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長，以及台東縣議長吳秀華參選台東縣長，展現全力經營南部選區的企圖心。

鄭麗文表示，國民黨將持續秉持「為國為民、不為一黨」的精神，全力投入執政與公共服務，把過去累積的施政成果，以及每天為民服務、勇於任事的態度完整展現出來。她期許，2026年能贏得全面勝利，不僅讓國民黨執政的縣市持續穩健前行，也能在南台灣實現全面突破與翻轉，並期待在2027年1月1日迎來屬於國民黨的「勝利春天」。

