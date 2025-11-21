延續岡山三萬人熱潮！林岱樺週六挺進大旗美 旗山誓師啟動改革新戰局

▲東九區動起來！林岱樺旗山誓師登場，改革戰局全面展開。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市長初選參選人林岱樺，於本月初在岡山舉辦造勢大會，吸引超過三萬名民眾到場，展現強大基層動能。延續這股熱勢，林岱樺將於本週六（22日）下午4時在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長」誓師大會，正式向大旗美地區宣布其市政主張與改革藍圖。

繼岡山萬人場後，林岱樺此行將以旗山為舞台，提出未來高雄市政方向與原縣區改革願景，並以深厚地方基層連結號召市民參與，預期將帶動東九區再次湧現人氣盛況。

林岱樺表示，大旗美地區擁有珍貴的山水與豐富文化，卻長期承受污名化，更多次遭遇廢棄物任意傾倒、環境受創等不公對待。她強調，這不僅是地方議題，更是「高雄人捍衛自己土地的戰役」。她將在活動中提出以「安居樂業」為核心的市政規劃，從永續環境、交通改善到產業經濟發展，全面提升原縣區生活品質。

林岱樺近日也透過社群發文指出，自己過去多次參選高雄縣全選區立委，與大旗美等東九區鄉親情感深厚，地方支持力量更是她推動改革的最大後盾。她呼籲市民以行動支持高雄走向新的未來，並邀請鄉親於週六下午前往旗山公共體育場，共同見證改革啟動的關鍵時刻。

《大改革護國市長・旗山場造勢》入場時間：15:00，活動開始：16:00、地點：旗山公共體育場（高雄市旗山區華中街）。