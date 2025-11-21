延續岡山場三萬人氣勢 林岱樺周末乘勝挺進大旗美地區

林岱樺11月22日下午在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長」大造勢。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長初選參選人林岱樺繼11月初在岡山造勢，創下三萬人潮的震撼場面，明(22)日下午4點將乘勝追擊，在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長」大造勢，宣告政見、在地改革願景，以強大在地基層實力號召民眾參與，再創東九區選舉盛況。

林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名化，更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

林岱樺透過社群發文強調，過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，旗山、美濃、杉林、內門、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏等東九區的鄉親對她十分熟悉，她也對大旗山地區有最深厚的感情，懇切號召市民用行動支持改革、共襄盛舉，一起站出來挺岱樺！

林岱樺說，高雄大改革造勢，秉持「以人為本、市民最大」的信念主張從原縣區出發，她堅定推動行政改革，提升效率，給鄉親「安居樂業」的承諾，讓市民真正賺到錢、過好生活，現場除原住民議員高忠德助講，數百名里長及社區社團領袖也將站台相挺，懇切邀請高雄人溫暖相挺，支持認真打拚、關心高雄未來的林岱樺。

